Helsingi laevatehas võib saada loa ehitada Vene jäämurdja

Soome välisministeerium vaagib praegu, et kas Helsingi laevatehas võib sanktsioonidest hoolimata valmis ehitada Vene jäämurdja. Helsingi laevatehas kuulub Küprose ettevõttele, mille põhiomanik on Venemaa presidendi Vladimir Putini usaldusaluseks peetav Vladimir Kasjanenko, vahendab Yle .

Helsingi laevatehas on palunud Soome valitsuselt ekspordiluba, et ehitada valmis jäälõhkuja Vene kaevandusettevõttele Norilsk Nickel. Laeva ehitus peaks algama Hietalahti laevatehases järgmine aasta.

Laeva ehitamise projekt peatati Vene-suunaliste sanktsioonide tõttu.

Helsingi laevatehas kuulub ettevõttele Algador Holdings, mille põhiomanik on Vladimir Kasjanenko, keda peetakse Venemaa presidendi Vladimir Putini usaldusisikuks. Kasjanenkol on Belgia pass.

Helsingi laevatehase tegevjuhi Simo Rastaa sõnul on kavandatav laev hiiglaslik projekt, mis oleks suurim ja kõige efektiivsem jäämurdja, mis kunagi Soomes ehitatud.

Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu on projektiga jätkamiseks vaja Soome välisministeeriumil luba.

Soome välisministeeriumi ekspordikontrolli osakonna juhi Johanna Salovaara-Deani sõnul on jäämurdjate ehitamine üldiselt Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu keelatud, kuid ministeeriumil on õigus teha erandeid lepingute puhul, mis on sõlmitud enne 2022. aasta 26. veebruari.

Ettevõte palus ekspordiluba käesoleva aasta maikuus.

Välisministeeriumi sõnul on ekspordiluba praegu menetluses. Rastaa sõnul on laevatehas valmis ka selleks kui ekspordiluba ei anta ning sanktsioonide tähtsusest saadakse tema sõnul Helsingi laevatehases hästi aru.