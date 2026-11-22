Pühapäeva hommiku seisuga Sparta II tulekahju kustutamine jätkub. Eesmärk on tulekahju kustutada ja laeva lasti vedavad konteinerid külmutada, et minimeerida riske, ütles Soome rannavalve peadirektor Joni Sjöberg Yle.fi vahendusel.

Pärast seda on Sjöbergi sõnul plaanis laev Soome territoriaalvetest eemale viia. Pukseerimist teostavad Venemaa päästelaevad Soome piirivalve juhtimisel.

Viimaste andmete kohaselt on laev ankrus Loviisa lähedal Soome territoriaalvetes, vahendas HS.

Soome piirivalve peastaabi ülem Ilja Iljin teatas laupäeval, et Sparta II laeva tabasid laupäeva hommikul vähemalt kaks drooni. Kaitseväe sõnul on tegemist Ukraina droonidega.

Rünnaku ajal viibis laev Venemaa majandusvööndis. Kaitsevägi teatas, et nad märkasid rünnakut Soome lahe idaosas asuva Venemaale kuuluva Suursaari saare läänes. Pärast rünnakut triivis laev Soome territoriaalvetesse.

Laeva sild ja lastiruum on saanud kahjustada, teatasid Soome võimud laupäeval pressikonverentsil. Sparta II 16-liikmeline meeskond evakueeriti Vene laevale.

Rünnaku tagajärjel puhkes laeval tulekahju. Iljini sõnul tekitas tulekahju laupäeval muret, et laev võib uppuda või isegi plahvatada. "See sõltub lastist. Me ei tea seda. Kui seal on plahvatusohtlik last, võib laev plahvatada. Siiski oleme selleks valmistunud," ütles Iljin.

Iljini hinnangul õnnestub aga suuremat keskkonnakahju ära hoida. Iljini hinnangul on tankides võib-olla paar tosinat tonni naftat, mis on samaväärne paari või kolme kütuseautoga. Seni pole teada, et naftat oleks merre sattunud.

On teada, et laev Sparta II on seotud Venemaa relvajõududega. Ukraina sanktsioonide jälgimise veebisaidi andmetel kasutatakse Sparta II relvade ja sõjavarustuse veoks. Sparta II on üle 120 meetri pikkune konteinerlaev, mis lisati USA sanktsioonide nimekirja 2022. aastal.

Laev kuulub Venemaa ettevõttele Oboronlogistika, millel on sidemed Venemaa kaitseministeeriumiga ja mis transpordib muuhulgas sõjalisi kaupu. Alates 2019. aastast on Oboronlogistika Venemaa valitsuse korraldusel ainus ettevõte, mis tegeleb mereveoga Kaliningradi oblastisse Venemaa kaitseministeeriumi vajadusteks.