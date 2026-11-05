FT: Trumpi ja Putini diislitehing on läbikukkumise äärel

Kaks laeva, mis vedasid USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini vahel sõlmitud kokkuleppe alusel Ameerika Ühendriikidesse Venemaa diislikütust, on muutnud oma kurssi ega suundu enam USA sadamatesse, teatas väljaanne Financial Times (FT), mille hinnangul võib see anda märku diislitehingu läbikukkumisest.

Vene diislikütust vedav Hongkongi ettevõttele kuuluv ja Sierra Leone lipu all sõitev tanker Leruo võttis kursi Brasiilia poole. Venemaa tanker Talisman lahkus aga Atlandi ookeanilt ning suundus Vahemerre, jäädes ankrusse Alžeeria ranniku lähedal, kus ootab edasisi korraldusi, vahendas FT artiklit Vene sõltumatu väljaanne The Moscow Times. FT andmetel tähendab see, et lastil pole veel kinnitatud ostjat ega sihtsadamat. Mõlemad tankerid on lääneriikide sanktsioonide all.

Samasugune staatus on ka Kreeka ettevõttele Eastern Mediterranean Maritime kuuluval tankeril Agioi Fanendes. See laev jätkab siiski esialgu teekonda USA suunas. Samas teatas laeva omanik, et mahalaadimissadam ei ole veel kinnitatud. Analüüsifirma Kpleri andmetel võib tanker samuti muuta oma algset sihtsadamat New Yorki.

Veel üks sanktsioonide all olev tanker, Seišellide ettevõtetele kuuluv Beast, laadis 27. oktoobril Primorski sadamas kütuse peale ning jätkab praegu teekonda USA Atlandi ookeani rannikule.

Kpleri analüütik Matt Smith selgitas, et USA ettevõtted kõhklevad Venemaa diislikütuse ostmisel õiguslike riskide ja sanktsioonide tõttu. Sama on varem öelnud energiaettevõtete esindajad ja analüütikud ajalehele The Washington Sun.

New Jersey kuberner Mikie Sherrill, kelle osariigis asub USA idaranniku suurim naftasaaduste vastuvõtu- ja jaotuskeskus, hoiatas ettevõtteid, et Trumpi ja Putini kokkulepe rikub 2022. aastal vastu võetud seadust, millega keelati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse Venemaa energiaressursside import. Lisaks hoiatas Sherrill New Yorgi ja New Jersey sadamaametit ning naftaterminalide käitajaid Venemaa diislikütuse vastuvõtmise eest.

FT juhib tähelepanu, et tankerite marsruudi muutmine langes kokku olukorraga, kus diislikütuse varud USA-s on veelgi vähenenud. Värsked andmed näitasid, et USA diislikütuse varud langesid esimest korda enam kui kahe aastakümne jooksul alla 100 miljoni barreli.

Trump teatas diislitehingust Putiniga 9. oktoobril. Seejärel peatas USA rahandusministeerium Venemaa kütuse suhtes kehtestatud piirangute rakendamise kuni 2027. aasta aprillini. Teadaolevalt on kolme USA-sse suunduva tankeri pardal kokku 140 000 tonni diislikütust.

USA kongress lubas skandaalse tehingu suhtes algatada uurimise ning saatis pankadele ja sadamatele kirjad, milles nõudis kõigi tehinguga seotud toimingute dokumentide säilitamist.

Esindajatekoja justiitskomisjoni liige Jamie Raskin hoiatas ettevõtteid eraldi, et Venemaa diislikütuse ostmise eest võib määrata kuni miljoni dollari suuruse trahvi ja kuni 20-aastase vangistuse.