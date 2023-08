Keskmise kiiruse kaamerad pannakse järgmisel nädalal Lätis tööle

Tegu on keskmise kiiruse kaamerate projekti esimese etapiga. teiste riikide kogemus on näidanud, et lõikudel, kus mõõdetakse autode keskmist kiirust, väheneb liiklusõnnetuste arv, teatas riigiteede amet.

Lätil on plaanis riigimaanteedel käivitada keskmise kiiruse kaamerate süsteem 16 lõigul.

Keskmist kiirust mõõdetakse kahe kaamera vahelisel alal. Kaameratega registreeritakse sõiduki lõigul veedetud aeg ning selle järgi arvutatakse välja keskmine kiirus. Kui keskmine kiirus on suurem kui suurim lubatud kiirus lõigul, määratakse sõiduki omanikule trahv.

Eestis plaanitakse samuti seda süsteemi kasutama hakata. Transpordiamet hakkab tänavu kiiruskaameratega uurima, kas on mõistlik edasi minna Eesti maanteedel keskmise kiiruse mõõtmise ideega. Uuringu eesmärgil hakatakse keskmist kiirust mõõtma tänavu neljal lõigul, mis asuvad Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva, Tallinna-Pärnu ning Ääsmäe-Haapsalu maanteel. Lõikude pikkuseks on 4 kuni 13 kilomeetrit. Trahvi tänavu kellelegi keskmise kiiruse mõõtmisel veel ei tehta.