Eesti jaekaubakettide vahel on taas alanud piimahinnasõda

Coopi juht Rainer Rohtla sõnul tegelevad Eesti jaemüügiketid piimahinnaga mängimise eksperimendiga, sest nad leiavad, et see loob neile suure konkurentsieelise.

"Aga eestimaise suurima jaemüügiketina, kes müüb kõige rohkem eestimaist toitu, ja hoolitseb selle eest, et Eesti tootjate kaup oleks au sees, on Coop otsustanud, et meie sellist asja ei tee. See tekitab ohu, et maakohtades töökohad kaovad, aga täna on see koht, kus peame kurvastusega tõdema, et peame eksperimendiga kaasa minema ja ka meie juurest saab osta ebamõistlikult odava hinnaga Eesti piima, et ostjad ei vaataks konkurendi poole," sõnas Rohtla esmaspäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

"Aga me loodame, et tarbija võiks hääletada jalgadega ja öelda, et Eesti tootjate ja põllumeeste raske vaevaga tulnud toodete hinnaga lörtsimist Eestis heaks ei kiideta ja seda kaupmeestelt ei oodata," sõnas Rohtla.

"Maksame hinnavahe ise kinni, aga me ei tee seda vaikides, vaid soovime olukorrale juhtida laiemat tähelepanu," ütles Rohtla. "Õiglasest hinnast on piimaliiter poes 20 senti madalam, mis tähendab, et Eesti piimatootmine jääb selle tõttu lõpuks surve alla ja see paneb ohtu töökohad," lisas Rohtla.

Esmaspäevast müüb Coop värsket Eesti joogipiima hinnaga 59 senti liiter ning 200-milliliitrist kohvikoort hinnaga 39 senti. Rimis on liitrine kilepiima omatoode hinnaga 57 senti ja Maximas samuti 57 senti. Selveri odavaim piim on 59 senti maksev liitrine Farmi piim.

Toorpiima hind enne selle töötlemist, transportimist, hoiustamist ja turustamist oli oktoobri seisuga Euroopa Liidus koos käibemaksuga 51,2 senti. Eesti piimatootjad saavad aga tihti kätte vähem kui on Euroopa keskmine.

Piima kokkuostja, juustutootja E-Piim tegevjuht Margus Leek ütles ERR-ile, et praegusel hetkel on farmeritele piimahind madal. "Meie liikmetele on see 38 senti pluss käibemaks. Euroopa keskmine on kõrgem, aga meie turusituatsioon ei võimalda rohkem maksta. Kui kauplused omavahenditest piima hinda alla lasevad, siis seda ei saa ju neile keelata," sõnas Leek.

Leek ütles, et kuna E-Piim on juustutootja, siis neid joogipiima hinnaga mängimine otseselt ei mõjuta, aga Leegi sõnul loob see fooni, et tarbija ootus on, et ka teised piimatooted läheksid odavamaks.

"See foon on väga meie farmerite vaenulik. Riik siin sekkuma ei hakka ega hinnalagesid kehtestama, aga farmerite poolt vaadates on piimahind eetikaküsimus - kas inimesed ikka tahavad Eestis loomakasvatust elus hoida," sõnas Leek.

"Kaubanduses on piimahind konkurentsieelise instrument. See on iga viie aasta tagant tõstatuv teema, kui tulevad uued turundusgeeniused kaubandusse tööle. Ma ei pea seda absoluutselt õigeks – kaubandus peaks kasutama muid nippe. Kui tahame et Eesti põllumajandus säiliks ja elaks – siis selline tegutsemine pole jätkusuutlik," rääkis Leek.

"Kaubandusele ei saa ette kirjutada kui suured juurdehindlused või mahaarvamised peavad olema, aga piima hinnaga mängimine pole ilus ja eetiline ja Eesti põllumehi austav käitumine," lisas ta.

Metstaguse Agro OÜ juht Teet Kallakmaa ütles ERR-ile, et piimahind võiks kilo eest olla 45 senti. "Siis tasuks seda piima ka toota," ütles ta. Praegu on makstakse Kallakmaa ettevõttele piimakilo eest 40 sendi ringis.