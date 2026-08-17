E-Piima oksjonil tegi võidupakkumise Saudi Araabia ettevõte

14. augustil lõppenud E-Piim Tootmise Paide ja Põltsamaa tootmisüksuste avalikul enampakkumisel tehti parim pakkumine hinnaga 135,25 miljonit eurot.

Äripäev kirjutab, et pakkumise taga oli Bindawood, mis kavatseb kõigi vajalike lubade saamisel piimavabrikud ära osta ning sellega toetada ettevõtte strateegilisi eesmärke oma segmentide mitmekesistamisel, investeeringute laiendamisel toidusektorisse ning toidutootmis- ja tööstusvõimekuse tugevdamisel.



Ostu rahastatakse oma olemasolevatest finantseerimisvõimalustest ning selle tasuvus on kesk- kuni pikemas perioodis. Ostutehing käis läbi Bindawoodi Eesti tütarfirma Juust & Jubn OÜ, mida Eestis esindavad Soraineni advokaadid.

Bindawood Holdingu käive oli mullu 1,46 miljardit eurot ja kasum 62,4 miljonit eurot. Ettevõtte väärtpaberitega kaubeldakse Saudi Araabia börsil.

E-Piima Paide ja Põltsamaa tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit eurot. Kaheksa miljoni euro suuruse alghinnaga enampakkumisele pandud E-Piim Tootmise Järva-Jaani tehas enampakkumisel ostjat ei leidnud.

Kohus kuulutas E-Piima pankroti välja tänavu 12. märtsil.