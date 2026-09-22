Uus omanik vahetab E-Piima juhi välja

18. septembril ettevõtte kollektiivile edastatud kirjas märkis Orav, et "Juust & Jubn omanikud leidsid, et nüüd on õige aeg teha kapteni vahetus," kirjutab Äripäev.

Seda, kes uueks juhiks saab ja millal ta tööle asub, Orav Äripäevale öelda ei osanud.

Uudis, et uus omanik ehk Saudi Araabia börsifirma Bindawood on otsustanud tehase juhti vahetada, saigi teatavaks reedel, kuigi Orava sõnul oli märke õhus juba varem.

"Saime kokku ja nad tegid sellise ettepaneku, et võiks tõmmata nüüd kokku. Kogu suur ja pingeline pankrotiaeg on nüüd läbi ja ettevõte on uutele omanikele üle antud ja nüüd on vaja hakata teistmoodi tegutsema ja nad soovivad, et oleks uus juht."

Varem pikalt toiduainekontsernis Orkla töötanud Anti Orav sai toona Eesti suurima juustutootja E-Piim Tootmine AS-i tegevjuhiks mullu 20. novembril.

Tänavu veebruaris esitas E-Piim Tootmine juhatuse liige Janis Bertulsons pankrotiavalduse, sest ettevõtte finantsseis ei võimaldanud enam kohustusi tavapäraselt täita. Märtsis kuulutas kohus välja AS E-Piim Tootmine pankroti.

Ettevõtte pankrotivara oksjonil tegi võidupakkumise Saudi Araabia börsiettevõte Bindawood. Ostutehing käis läbi Bindawoodi Eesti tütarfirma Juust & Jubn OÜ.

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