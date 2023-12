Arendaja tahab Tallinnas Stockmanni kinnistule kaks kõrghoonet ehitada

Kinnisvaraarendaja Maakri Holding AS esitas Tallinna linnale avalduse algatada detailplaneering Liivalaia, Rävala ja Maakri tänavate vahelisse kvartalisse uue linnaväljaku ja kahe kõrghoone rajamiseks.

Arendaja plaanide kohaselt integreeritakse ala jalakäijate kvartalisiseste liikumisteede ja uue linnaväljaku abil tihedamalt külgnevate tänavatega ning plaanitavad elu- ja äripinnad viiakse mitmes etapis valmivatesse kahte kõrghoonesse ja neid ühendavasse hoonekompleksi.

Maakri Holding AS juhatuse liikme Sten Pisangi sõnul on Maakri kvartal viimastel aastatel oluliselt muutunud, kuid linnaelanike liikumismugavus selles piirkonnas vajab veel tähelepanu. Tulevikus soovitakse ühendada kvartalis asuvad ärid paremini tänava tasandiga ja luua kõrgemate hoonete abil rohkem liikumisruumi, kavandades samal ajal ka 15 protsenti krundist haljastusele.

Arenduse esimeses etapis rajatakse uus linnaväljak ja esimene kõrghoone senise parkimismaja asukohale. Teises järgus on võimalik rekonstrueerida Stockmanni kaubamaja hoone kaasaegseks ärikeskuseks koos sinna kuuluvate kaubandus- ja kontoripindadega. Samuti tekitada jalakäijatele siht Maakri tänava ja Lastekodu tänava vahel. Planeeringuga säilitatakse 19. sajandist pärit kahekorruseline tellistest tööstushoone, kus praegu asub Worklandi koostöötamiskeskus, ning Liivalaia tänava pool paiknev ajalooline korsten.

Kinnistu detailplaneeringu uuendamisega paralleelselt on kinnistu omanikul praegu käsil ka olemasoleva hoone täiustamine. Pisang selgitas, et lisaks kaubanduskeskuse arendustöödele tehakse põhjalik ümberehitus Stockmanni viiendal korrusel, et koostöös Medicumiga luua sinna meditsiiniklaster.

Enne Maakri kvartali kinnistu detailplaneeringu algatamist korraldas arendaja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse leidmaks kinnistule parim linnaehituslik ja mahuline lahendus.

Arhitektuurikonkursi esikoht läks jagamisele kahe kavandi vahel. Võitjateks kuulutati kavand "Delta steer", mille esitas Kadarik Tüür Arhitektid (arhitektid Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Marleen Stokkeby, Kaarel Künnap, Aleksandr Špakovm, Linda Li Arro ja Mats Põllumaa). Samuti kuulutati võitjaks kavand "Flow", mille esitas Arhitekt 11 (arhitektid Joanna Kordemets, Sander Aas, Aaron Renser, Illimar Truverk ja Janar Toomesso).