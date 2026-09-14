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Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale

Majandus
Stockmanni kaubamaja Tallinnas.
Stockmanni kaubamaja Tallinnas. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Majandus

Stockmanni kaubamaja neljandat korrust ootab ümberehitus: seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt.

Stockmanni kaubamaja teatas esmaspäeval, et nende neljandat korrust hakatakse tuleva aasta alguses ümber ehitama, et avada seal samal sügisel My Fitness Groupi kuuluva Gym!-keti ööpäev ringi avatud 1200 ruutmeetri suurune esindusklubi.

Seni neljal korrusel asunud kaubanduspinnad koondab Stockmann kolmele korrusele.

Stockmanni Tallinna kaubamaja direktor Priit Peterson ütles ERR-ile, et arendusplaani osana ühendab Stockmann oma moe-, ilu-, kodu- ja toidukategooriad esimesele kolmele korrusele.

"Kõik olemasolevad osakonnad ja tootekategooriad jäävad alles, muudatuste tulemusena ei eemaldata sortimendist midagi," kinnitas ta.

Peterson lisas, et edaspidi paigutatakse osakonnad kompaktsemalt ja läbimõeldumalt, muutes kõik klientidele vajaliku mugavalt ligipääsetavaks.

Muudatused ja uuendused puudutavad kaubamaja juhi kinnitusel peamiselt teist ja kolmandat korrust. Stockmann jääb kogu uuenduste elluviimise ajal klientidele avatuks ning peatselt on sinna lisandumas üks rahvusvaheline moebränd. 

Kompleksi omanikettevõtte juhatuse esimehe Sten Pisangi sõnul on pärast selle omandamist hoonetesse ja nende ümbrusesse märkimisväärselt investeeritud ja plaanid on pika vaatega tulevikku.

2023. aastal algasid muudatused keskuse viiendal korrusel, kuhu koondati tervise- ja iluvaldkonna teenused ja kaubandus. Korrusel asub Medicumi eratervishoiukeskus ning Silmalaseri silmakliinik, ilukliinik ja -salong ning Instrumentarium.

Keskuse tegevjuht Antti Adur ütles, et spordivaldkonna lisandumisega hoonesse tekib kahe korruse peale kokku väga tugev kontseptuaalne tervik.

"Gym! on esimene konkreetne samm neljanda korruse uues etapis ja kogu maja moderniseerimises," lausus Adur.

Hoone omanik plaanib keskuse ja selle ümbruse arendamisse investeerida umbes neli miljonit eurot ning investeeringud hõlmavad nii hoone eri korruste moderniseerimist, uute teenuste lisandumist kui ka hoone sidumist senisest tugevamalt ümbritseva linnaruumi ja teiste Uus-Maakri kvartali hoonetega.

Stockmann kuulub Nasdaq Helsingis noteeritud Lindex Group plc kontserni.

Stockmanni kvartali omanikettevõte Maakri Holding OÜ on P&E Real Estate'i kinnisvaraportfellis, mille omanduses on ka Telliskivi TLN-i ärilinnak, Solarise keskus ja Karamelli 6 ärihoone.

Toimetaja: Karin Koppel

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