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Tallinn algatas ERR-i vana telemaja kinnistu detailplaneeringu

Eesti
Telemaja kinnistu tulevikulahendus detailplaneeringu algatamise seletuskirjas.
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9 pilti
Eesti

Tallinna linn algatas Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) vana telemaja kinnistu detailplaneeringu, mis näeb alale ette kolme- kuni viiekorruselisi hooneid ning ühte kuni kaheksakorruselist aktsenthoonet.

ERR-i uue telemaja ehitus on veel pooleli ning plaani järgi kolitakse vanadest hoonetest välja 2028. aasta jooksul, kuid kinnistu müük algab juba selle aasta sügisel, sest hoonekompleksi müügist saadav raha on oluline osa uue telemaja tehnilise sisustuse rahastusest.

Uue telemaja valmimise järel kaotab praegune telemaja kompleks aadressil F. R. Faehlmanni tn 10/Gonsiori tn 27 oma senise funktsiooni.

Tallinna abilinnapea Tiit Terik (KE) teatas pressikonverentsil, et linn on algatanud vana telemaja kinnistu detailplaneeringu. Kavandid koostasid Tallinna peaarhitekti büroo ja Kadarik Tüür Arhitektid.

"See vana hoone, mis on üledimensioneeritud telemajana paljudele teada, võiks saada uue, mõnusa ja liigendatud segafunktsiooniga linnaruumi. Kõik teavad, et vana telemaja kompleks on suur ja massiivne. Tulevikus me soovime seal näha ühiskondliku ja elamufunktsiooniga hoonestust," sõnas ta.

Praegu on vana telemaja kinnistu sihtsotstarbelt 95 protsendi ulatuses ühiskondlike hoonete maa ning krundil on täielikult amortiseerunud, sisuliselt ainult televisiooni tootmiseks sobilik hoonekompleks.

Plaani järgi tulevad alale valdavalt kolme- kuni viiekorruselised elamu-, äri- ja ühiskondlikud hooned. Samuti on alale lubatud ehitada kuni kaheksakorruseline aktsenthoone.  

Äri- ja ühiskondlikud hooned moodustavad alal vähemalt 50 protsenti ning eluruumid kuni 50 protsenti. Teriku sõnul võib sellises mahus eluruume tuua piirkonda umbes 230 uut elanikku.

Hoonete esimesed korrused on mõeldud aktiivseteks äri- ja ühiskondlikeks pindadeks. 

Muuhulgas kaalutakse alale kesklinna teenindava haruraamatukogu ruumide rajamist.

Kvartalisse kavandatakse uusi jalg- ja rattateid ning Faehlmanni, Terase ja Kollase tänava ristmikule asumiväljakut. Samuti soovitakse parandada ühendusi Politseipargi, Keskturu ja Tartu maantee trammipeatuse suunal.

Eesti Televisiooni hoone, Gonsiori tänava äärne esinduslik hooneosa ja pääsla säilitatakse ning restaureeritakse. Kirdepoolne osa (Kollase ja Faehlmanni tn ristmiku suunas) kavandatakse madalamana, et tagada sujuv üleminek miljööväärtuslikule Raua asumile ning tagada päikesevalgus rajataval linnaväljakul.  

Haljastus moodustab vähemalt 30 protsenti alast. Gonsiori tänava äärne kõrghaljastus säilitatakse.  

Kinnistule kavandatakse ala diagonaalselt läbiv avalik kergliikluse ja jalakäijate tee.

Parkimiseks on plaanis luua peamiselt maa-alused parklad. Faehlmanni tänava äärde nähakse ette lühiajalised pikiparkimiskohad. 

Uushoonestuse jaoks tuleb korraldada arhitektuurivõistlus.

Enne planeeringu kehtestamist viiakse läbi haljastuse inventeerimine ning mürauuring.

Uutesse hoonetesse tuleb kavandada ehitusseadustiku nõuetele vastav varjend.  

2027. aastal toimuvad uuringud (haljastus, müra) ja detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu vastuvõtmine toimub 2027. aasta lõpus või 2028. alguses ning kehtestamine toimub 2028. aastal.

"Ma usun, et suudame kolleegidega niivõrd hästi pingutada, et teeme 2027. aastal uuringud ja koostame detailplaneeringu ning ehk saame selle juba järgmise aasta lõpus vastu võtta. 2028. aasta alguses saaksime selle kehtestada ning kõik avalikustamise ja kaasamise protseduurid ära teha. Ning seejärel on juba võimalik liikuda arhitektuurivõistluse poole," sõnas Terik.

Pärast detailplaneeringu algatamist saab ERR alustada müügiprotsessi, mida tehakse koostöös hanke võitnud Uus Maa bürooga.

Kinnistule on plaanis leida uus omanik, kellega sõlmitakse 2027. aasta alguses kolmepoolne haldusleping detailplaneeringu koostamiseks. ERR jääb ala 2028. aasta lõpuni kasutama.

Toimetaja: Valner Väino

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