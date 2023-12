Tallinna opositsioon süüdistab linnavalitsust heldes preemiate maksmises

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles novembris pealinna tuleva aasta eelarvet tutvustades, et kriisi ajal tuleb inimesi toetada ja majandusse investeerida. Kui vaadata linnavalitsuses värskelt allkirjastatud personalikäskkirju, ilmneb, et esimeses järgus on võetud sihiks linnavalitsuse ametnike toetamine.

Tallinna opositsiooni esindaja Karl Sander Kase (Isamaa) kirjutas sotsiaalmeedias, et leidis Tallinna dokumendiregistrist preemiate määramisi kokku ligikaudu 500 000 euro ulatuses.

Kõlvarti nõunikele makstakse kokku umbes 10 000 eurot tulemustasusid. Preemia ootab ka Keskerakonna fraktsiooni liikmeid, näiteks Vene kultuurikeskuse juht Eduard Toman saab 2950 eurot 2023. aasta töötulemuste eest ja Tondiraba spordikeskuse juht Elena Glebova saab 2740 eurot, arvestades selleks aastaks püstitatud eesmärkide saavutamist ja töötulemusi.

Preemiasummasid määras pealinn vahemikus mõnesajast eurost kuni 4400 euroni.

Näiteks Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets (SDE) saab tulemustasuks 2750 eurot, õigusteenistuse nõuete osakonna juhatajat ootab 4200-eurone ja sama teenistuse õigusloome osakonna juhti 4400-eurone preemia.

ERR küsis kommentaari ka Tallinna linnavalitsuselt ja avaldame selle esimesel võimalusel.