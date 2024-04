Haukanõmm tegi oma asetäitjale 6600-eurose lahkumiskingi

12. aprilli hommikul kella üheksa paiku rääkis Tallinna võimukõneluste üks juhtkuju, reformierakondlane Pärtel-Peeter Pere, et koalitsioonilepe on peaaegu valmis.

Viimaste punktidega läks veel õhtuni ja pühapäevane hääletus tõotas tulla napp. Sellegipoolest pakkisid linna poliitilistele ametikohtadele töötavad keskerakondlased tasapisi asju kokku.

Nii allkirjastas Tallinna kesklinna vanem Monika Haukanõmm pisut enne kella 11 hommikul käskkirja, millega vabastas teenistusest oma asetäitja Nikita Groznovi. Tund ja 12 minutit hiljem allkirjastas Haukanõmm teise käskkirja, millega määras Groznovile 6600-eurose preemia.

"See on selline hea tava olnud Tallinna linnas, et kui inimesed lähevad töölt ära ja nad on linna hästi teeninud, siis makstakse tema lõpparvega koos ka tulemustasu või preemiat või hüvitist," rääkis Haukanõmm. "See on olnud läbi aastate selline tava ning näitab seda, et inimene on teinud väga head tööd."

Käskkirja järgi sai Groznov preemiat, sest andis olulise panuse linnaelanikele korraldatud ürituste, näiteks aastavahetuse, sõbrapäeva ja vastlapäeva korraldamisse. Ühtlasi märgiti ära tema hea töö linnaosavalitsuse teenistujate tervist ja heaolu toetavate projektidega.

"Nendesse kõigisse asjadesse ta panustas palju rohkem kui ainult korraldamine. Ka sisuliselt oli ta kohal, korraldas ja tegi palju rohkem kui oleks pidanud tegema," rõhutas tänaseks linnaosavanema kohalt taandunud Haukanõmm.

Linnaosavalitsuses tegeles Groznov lisaks kultuurivaldkonnale ka sotsiaalhoolekande ja turvalisuse teemadega.

Groznovist sai Haukanõmme asetäitja 2022. aasta kevadel. Linnasüsteemi sukeldus ta juba aasta varem, kui asus tööle Nõmme linnaosavanema asetäitjana. Umbes samal ajal astus Groznov ka Keskerakonda. Varem on ta olnud Assaku ja Nõmme päästekomando pealik.

Haukanõmm rõhutas, et preemia vastab linna palgajuhendile, mis lubab maksta teenistujatele preemiat kuni 20 protsendi ulatuses aastapalgast.