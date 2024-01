Tesla paneb Punase mere kriisi tõttu Berliini tehase seisma

Laevafirmad lõpetasid Jeemeni huthi mässuliste rünnakute tõttu seilamise läbi maailmakaubandusele üliolulise Punase mere väina. Laevafirmad saadavad nüüd oma laevu Punase mere ja Suessi kanali asemel ümber Aafrika. Igal aastal läbib Suezi kanalit umbes 20 000 laeva.

Tarneprobleemid ohustavad juba Euroopa majandust. Tesla ei saa hankida vajalikke osi, mida firmal on vaja tegevuse jätkamiseks.

Tesla teatas, et firma peab 29. jaanuarist kuni 11. veebruarini piirama oma Berliini tehase töö tegevust. Tesla süüdistas komponentide nappuses tarnehäireid, mis on tingitud kriisist Punase mere piirkonnas.

Tesla on oma Berliini lähedal asuvas gigatehases sõidukeid tootnud alates 2022. aasta märtsist, seal töötab umbes 11 500 inimest.

Huthi mässulised aga jätkavad laevaliikluse häirimist. Mässulised on väitnud, et ründavad laevu, mis on seotud Iisraeliga, kuid rünnaku alla on sattunud ka laevad, mis ei vedanud kaupu Iisraeli või Iisraelist.