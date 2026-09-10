X!

Jeemeni huthi mässulised vallutasid tähtsa sadamalinna

Välismaa
Jeemeni huthi mässulised
Jeemeni huthi mässulised Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MOHAMMED HUWAIS
Välismaa

Iraani toetatud Jeemeni huthi mässulised vallutasid Punase mere ääres asuva strateegiliselt tähtsa sadamalinna. Huthid võivad nüüd tugevdada oma kontrolli Bab el-Mandebi väina üle ning suurendada survet Saudi Araabiale.

Huthid vallutasid Mocha ja valitsusväed pidid mässuliste surve tõttu piirkonnast lahkuma. Mocha kaotus tähendab, et huthid saavad tugevdada oma haaret Bab el-Mandebi väina üle, mis on olnud Saudi Araabia naftaekspordi alternatiivne kanal pärast seda, kui Iraan hakkas ähvardama laevaliiklust Hormuzi väinas. 

Ajaleht The Times hindab, et huthid saavutasid viimaste aastate ühe tähtsaima võidu. Mochat kaitsesid valitsusvägede kindrali Tariq Salehi väed, mida peeti valitsuskoalitsiooni üheks võimekamaks üksuseks.

Piirkonnas kasvab nüüd mure, et Saudi Araabia võib taas sekkuda Jeemeni kodusõtta. Saudi Araabia alustas huthi mässuliste vastu ulatuslikku sõjalist kampaaniat juba 2015. aastal, kuid see lõppes aastaid hiljem vaherahuga.

The Times toob veel välja, et huthide tegevus on nüüd muutunud osaks laiemast Lähis-Ida konfliktist. Ühel poolel on USA ja Iisrael, teisel pool Iraani islamirežiim ja selle toetatud terrorirühmitused.

Samal ajal on Saudi Araabia tugevdanud oma julgeolekukoostööd, sõlmides kaitsepakti Pakistaniga. Pakistan on paigutanud Saudi Araabiasse ka sõjalennukeid. Pole veel selge, kas Pakistan võib osaleda huthide vastu suunatud rünnakutes.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:45

Päevakaja (10.09.2026 18:00:00)

18:45

Elisabet Reinsalu: magus on mängida rolli, mis on sinule mõeldes kirjutatud

18:42

Galerii: loodusmuuseumis avati traditsiooniline seenenäitus

18:32

3x3 korvpallikoondis alustab reedel EM-finaalturniiri

18:31

Eksperdid: suurte andmekeskuste loomine Soome võib Eestis elektri hinda tõsta

18:31

Elektrilevi plaanib 2030. aastaks ehitada Saaremaale ringtoiteliini

18:13

Ukraina püstitas õhurünnakute kaugusrekordi Uuendatud

18:03

Eesti rannajalgpallikoondis sai väravaterohkes mängus Tšehhilt kaotuse

17:50

Euroopa Prokuratuur asub uurima RKIK-i ja Dataseli tehinguid

17:46

Jeemeni huthi mässulised vallutasid tähtsa sadamalinna

Kontserdielamused

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:05

Kristo Enn Vaga tabas "Esimese stuudio" saates terviserike Uuendatud

10:00

ETV saatemeeskonna selgitused Kristo Enn Vagaga otse-eetris juhtunu kohta

18:13

Ukraina püstitas õhurünnakute kaugusrekordi Uuendatud

10:39

Kristo Enn Vaga selgitus terviserikke kohta: mul on südame rütmihäire

09.09

"Pealtnägija": 45-aastane õppejõud püüab ujuda võimalikult paljudes Eesti järvedes

09.09

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

08:49

Kristo Enn Vaga lubati öösel haiglast koju

11:23

NATO liitlased nurjasid Vene mereväe kaablilõhkumise õppuse

11:15

Suri legendaarne filmirežissöör Arvo Kruusement

06:41

Haridusministeerium hakkab uurima, millele kulub õpetajate tööaeg

ilmateade

SPORT

18:32

3x3 korvpallikoondis alustab reedel EM-finaalturniiri

18:03

Eesti rannajalgpallikoondis sai väravaterohkes mängus Tšehhilt kaotuse

17:27

Lajal pääses Prantsusmaa Challengeril veerandfinaali

16:54

Teppan EM-i eel: peame igas mängus kaklema

loe: kultuur

18:45

Elisabet Reinsalu: magus on mängida rolli, mis on sinule mõeldes kirjutatud

18:42

Galerii: loodusmuuseumis avati traditsiooniline seenenäitus

17:33

Mis Draama on!? | Renate Keerdi käekiri on juba edasijõudnutele

16:31

Annika Koppel: Arvo Kruusement oli sirge mõtlemise ja ütlemisega mees

loe: eeter

16:00

Ekspert: Tallinna all on 50 kilomeetrit torustikku, kus saab suisa kõndida

14:23

Uuringuekspert: inimestel on säilinud kriitilisus tehisintellekti suhtes

13:30

Kadri Tegelmann: mulle meeldib, kui mind mugavustsoonist välja visatakse

12:50

Tuuli Muistna: kümme aastat ei suutnud me pere venna enesetapust rääkida

Raadiouudised

16:25

Michal: eelarvesse enam midagi juurde ei mahu

15:25

Tartu Miina Härma gümnaasium saab varisenud osa asemele juurdeehituse

15:25

Raadiouudised (10.09.2026 15:00:00)

12:45

Portugali õpilaste PISA testi tulemused osutusid kehvaks

12:30

Reedel sajab mitmel pool hoovihma

12:25

Raadiouudised (10.09.2026 12:00:00)

09:55

Trump pakub vabariiklaste võidu korral igale ameeriklasele 5000 dollarit

09:50

Riigiinfo telefon saab ööpäevas umbes nelisada kõnet

09:45

Finantskuritegevuse vastased projektid saavad 13 miljonit eurot

09:40

Ilm läheb vihmaseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo