Jeemeni huthi mässulised vallutasid tähtsa sadamalinna

Iraani toetatud Jeemeni huthi mässulised vallutasid Punase mere ääres asuva strateegiliselt tähtsa sadamalinna. Huthid võivad nüüd tugevdada oma kontrolli Bab el-Mandebi väina üle ning suurendada survet Saudi Araabiale.

Huthid vallutasid Mocha ja valitsusväed pidid mässuliste surve tõttu piirkonnast lahkuma. Mocha kaotus tähendab, et huthid saavad tugevdada oma haaret Bab el-Mandebi väina üle, mis on olnud Saudi Araabia naftaekspordi alternatiivne kanal pärast seda, kui Iraan hakkas ähvardama laevaliiklust Hormuzi väinas.

Ajaleht The Times hindab, et huthid saavutasid viimaste aastate ühe tähtsaima võidu. Mochat kaitsesid valitsusvägede kindrali Tariq Salehi väed, mida peeti valitsuskoalitsiooni üheks võimekamaks üksuseks.

Piirkonnas kasvab nüüd mure, et Saudi Araabia võib taas sekkuda Jeemeni kodusõtta. Saudi Araabia alustas huthi mässuliste vastu ulatuslikku sõjalist kampaaniat juba 2015. aastal, kuid see lõppes aastaid hiljem vaherahuga.

The Times toob veel välja, et huthide tegevus on nüüd muutunud osaks laiemast Lähis-Ida konfliktist. Ühel poolel on USA ja Iisrael, teisel pool Iraani islamirežiim ja selle toetatud terrorirühmitused.

Samal ajal on Saudi Araabia tugevdanud oma julgeolekukoostööd, sõlmides kaitsepakti Pakistaniga. Pakistan on paigutanud Saudi Araabiasse ka sõjalennukeid. Pole veel selge, kas Pakistan võib osaleda huthide vastu suunatud rünnakutes.