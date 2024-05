Kasutatud korterite müügipakkumiste arv on järsult kasvanud

Pindi Kinnisvara poolt analüüsitud portaalide statistika kohaselt on aasta algusest Tallinna järelturu korterite pakkumiste arv tõusnud 46 protsenti, Tartus 36 protsenti, Pärnus 46 protsenti ja Narvas 55 protsendi võrra.

Terves Eestis on pruugitud korterite pakkumiste arv tõusnud aasta algusest 38 protsendi võrra.

Eramute ja elamumaade pakkumisi on lisandunud rohkem kui 20 protsendi jagu.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et sääraseid numbreid polnud isegi koroonakriisi tipphetkel, mil ostjad turult kadusid ja pakkumiste arv üles sööstis.

"Kuna ostjate kindlustunne on jätkuvalt madal, siis pakkumiste arv kasvab järjepidevalt ning nõudlus on lisanduvatest pakkumistest väiksem," sõnas Sooman. "See võib tähendada aasta teises pooles uut hinnakorrektsioonilainet, sest need, kes müüa tahavad, peavad oma kauba väga atraktiivseks tegema ja teatavasti on kõikidest parameetritest kõige atraktiivsem hind."

Müüjad peavad Soomani sõnul arvestama pikemate müügiaegadega.

"Müüa soovijatel tuleb arvestada märksa pikemate müügiperioodidega ning eelkõige tüüpvarade puhul käib juba praegu vilgas hinnakauplemine. Kui omanik pole pakutud hinnaga nõus, astub ostja lihtsalt naabertrepikotta teist samasugust elamispinda vaatama ja kuskil õnnestub tal ikka hind alla kaubelda," selgitas Sooman.

Sooman ütles, et maad on võtnud ostjaturg, kus müüjatel on väga vähe sõnaõigust ning kunagised enampakkumised on läbi.

"Uute korterite müüjad on mõnevõrra paremas seisus, kuna paljudele arendusprojektidele on pidur peale pandud ning seetõttu pole pakutavate korterite jääk ka oluliselt kasvanud," lisas Soomann.

Pindi Kinnisvara andmetel oli Eestis aasta alguses järelturu korteripakkumiste arv ligi 5000 korterit, kuid 20. mail oli korteripakkumiste arv kasvanud üle 7000.

Arco Vara tegevjuht: pakkumiste kasvu võib pidada normaalsuse taastumiseks

Arco Vara analüütik Mihkel Eliste sõnul on nende andmetel Tallinnas järelturupakkumised aasta algusest kasvanud 37 protsenti ning väljaspool Tallinnat Harjumaal 16 protsenti.

Tartus on Arco Vara andmetel järelturg aasta algusest kasvanud 44 protsenti, Tartust väljaspool Tartumaal 43 protsenti. "Pole üheselt selge, miks Tartus ja sellest väljaspool on sarnane dünaamika, võib olla mingisugune ajaline viide võrreldes Tallinnas juba toimunud tarbijakäitumise muutustega vmt seoses," lisas Eliste.

Arco Vara tegevjuht Elari Tamm ütles, et pakkumiste arvu kasvu võib pidada normaalsuse taastumiseks ja konkurentsi mõistes jätkusuutlikus.

"Eestis on pakkumiste arv kasvanud, pärast suurt defitsiiti aastatel 2021–2022, mil pakkumiste maht langes drastiliselt. Kui täna on Tallinnas suuremate portaalide vahedusel üle 5000 korteri müügis, siis 2022 langes see pea alla 3000 pakkumise. Selle tagajärjel tekkis suur hinnatõus ja teatud mõttes vaakum. Tänast pakkumiste arvu kasvu võib pidada normaalsuse taastumiseks ja konkurentsi mõistes jätkusuutlikus," lausus Tamm.

Ka Tamme sõnul on tekkinud ostjaturg, kus ostjatel on valikut ja ka võimalust hindade osas läbirääkida.

Müügiperiood on viimase pooleteise aasta jooksul pikenenud ja hindade alandamine ostjate leidmiseks on olnud möödapääsmatu, lisas ta.

"Siiski ei ole hinnad viimase pooleteise aasta jooksul oluliselt langenud, pruugitud korterite turul mõni protsent mediaanis. Müügisurve on kasvanud ja huvi tehinguni jõudmise suhtes kõrgenenud, aga kõige suurem mõju, mida pakkumiste arvu kasv on toonud, on ennekõike just pikem müügiaeg," ütles Tamm.