Kuigi keskmise laenusummaga koos on kasvanud ka inimeste sissetulekud, siis laenukoormuse kiirem kasv näitab, et eraisikud võtavad oma sissetuleku suhtes aina suuremaid laene, märkis Eesti Pank finantsstabiilsuse ülevaates.

Kuigi tehingute arv eluasemeturul pole viimase aastaga palju muutunud, siis eluasemelaenud kasv on samas olnud hoogsam ning kasv tuleneb sõlmitud laenulepingute arvu kasvust ja kinnisvara kallinemisest, märkis keskpank teisipäeval avaldatud ülevaates.

Statistika näitab, et pangad sõlmisid esimese poolaasta jooksul arvuliselt ligi kuus protsenti rohkem laenulepinguid kui möödunud aasta sama ajaga, laenude rahaline maht oli samas lausa 13 protsenti suurem. 2026. aasta teises kvartalis oli keskmine eluasemelaenu summa aasta varasemaga võrreldes seitse protsenti suurem, ulatudes ligi 152 000 euroni. See on enam-vähem sama kui eluaseme hinnaindeksi kasv, mis ulatus sel perioodil kuus protsenti, märkis keskpank.

Et korterit või maja osta, võetakse varasemast rohkem pangalaenu. Kuivõrd eluasemelaenude maht on kasvanud viimastel aastatel kiiremini kui korterite ja majade tehingute koguväärtus, siis viitab see pangalaenu abil tehtud tehingute osakaalu suurenemisele.

Suurenenud pole vaid pangalaenu osatähtsus kinnisvara soetamisel, vaid ka laenusummad. Kuigi tõusnud on ka inimeste sissetulekud, on kasvanud suurema laenumaksukoormusega laenuvõtjate hulk. Kuna laenude keskmine tähtaeg on püsinud umbes sama ning intressimäärad rohkem tõusnud alles sel aastal, näitab see, et inimesed võtavad sissetulekuga võrreldes suuremaid laene kui veel mõni aasta tagasi, märkis Eesti Pank.

Et eluasemelaene võetakse rohkem ja suuremas mahus, näitab, et laenu saamisega probleeme ei ole. Pangad teevad ise aktiivselt laenupakkumisi ja laenude kättesaadavust parendab ka pankadevahelise konkurentsi tugevnemine, leidis keskpank.

Pankade laenupraktika näitab ka, et klientide eri riskitaset ei peeta enam nii oluliseks: viimase viie aasta jooksul on uutele laenudele rakendatud marginaalid olnud varasemast ühtlasemad.

Lisaks on eluasemelaenude väljastamisel varasemaga võrreldes märgatavalt kasvanud erandite tegemine nõuetes, mille Eesti Pank on pankade väljastatud eluasemelaenudele kehtestanud.

Kodulaenude kasvu pole pidurdanud ka intressimäärade kasv. See ei tähenda samas, et taoline optimism pikalt peaks kestma, leidis Eesti Pank.

"Võimalikest geopoliitilistest riskidest põhjustatud majandusšokid võivad muuta nii majanduskasvu kui ka intressimäärade edasist kulgu. Kui intressimäärad edasi tõusevad, võib see ühel hetkel hakata vähendama eluasemelaenude nõudlust," seisab ülevaates.

Tänavu on korteritega tehtud peaaegu sama palju tehinguid kui aasta varem, ent ligi kümnendiku võrra rohkem kui 2023. ja 2024. aastal. Seejuures on uute korterite müük paljuski kokku tõmbunud: üheksa kuuga tehti nendega ligikaudu 30 protsenti vähem tehinguid kui mullu samal ajal. Järelturul on aga korteritega tehtud pisut rohkem tehinguid kui mullu, selgub keskpanga ülevaatest.