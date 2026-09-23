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Eluasemete hinnad kerkisid aastaga kuus protsenti

Majandus
Tartu Riia mnt uusarendus
Tartu Riia mnt uusarendus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Eluasemete hinnad kerkisid aastaga kuus protsenti, selgub statistikaameti andmetest. Kinnisvaraturu osalised kinnitavad, et pärast madalseisu on hinnad taas kerkima hakanud ning huvilisi jagub.

Värskelt valminud ja kohe ka sisustatud korterid lähevad uusarendustes praegu hästi kaubaks. Vähemasti Tallinnas hindab ostja mugavust ja aja kokkuhoidu. Korterite keskmise hinna tõusu tajub ka arendaja, eriti ehitamise kallinemise tõttu. 

"Kui 2024. aastal oli madalseis, siis oli uusmüügi arv Tallinnas põhjas. Viimasel kahel aastal on tehingute arv viis protsenti aastas kerkinud ja see trend on jätkuv. See kasv on väga väike, aga ta siiski on, mis tähendab, et nõudlus kasvab," rääkis Merko Kodude juht Indrek Tarto.

Sellest hoolimata ei lähe uusarendused nii hästi kaubaks kui kasutatud korterid. Teises kvartalis tehti uute korteritega tehinguid üle 40 protsendi vähem kui aasta esimese kolme kuuga. Samas järelturg kasvab, eriti väljaspool Tallinna.

"Meil on uusarenduste hinnad, kus ruutmeetri hind Tallinnas on seal kuskil 4635 eurot ruutmeetri kohta ja see on väga hästi püsinud. Aga seda kasvu seal täna enam ei ole. Viimases kahes kvartalis on olnud selline 0,7-1 protsent kasvu," ütles City24.ee portaali juht Karin Noppel-Kokerov.

"Täna tingib kasvu järelturg," nentis ta. "Tallinnas on see kasv olnud meil 4,3 protsenti, Tallinnast väljaspool 4,6 ehk Tallinna ümbruse osa on olnud suurema kasvuga."

Noppel-Kokerovi sõnul on tuttuute korterite ruutmeetri hind Tallinnas 55 protsenti kallim kui järelturukorteri ruutmeeter. Tartus on see vahe 43 protsenti. 

Kui siia juurde panna ka asjaolu, et keskmise palga kasv on jäänud viimastel aastatel eluaseme hinnatõusule alla, siis on loogiline, et vanemad korterid on rohkem hinnas. 

Mis võiks hindadega edasi saada, on raske ennustada geopoliitiliselt hapra olukorra tõttu. Isegi kui kasv peaks pidurduma, siis lõpuks lähevad hinnad ikkagi üles.

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et nõudlus korterite ja majade järgi võib kasvada.

"Võib eeldada, et selle aasta majanduskasv tuleb kuskil kahe-kahe poole protsendi kanti," lausus Eamets. "Palgakasv tuleb ka sel aastal päris korralik. Võib eeldada küll, et nõudlus korterite ja majade järgi kasvab. Vastutoimiva tegurina võib järgmisel aastal olla see, et ka intressid hakkavad kasvama ja see natukene pidurdab seda nõudlust," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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