Tsahkna: Malta saanuks Lavrovi OSCE kohtumiselt eemal hoida

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et Venemaa välisministri Sergei Lavrovi osalemine OSCE ministrite kohtumisel Maltal on kahetsusväärne ja kui Malta soovinuks, siis oleks riik saanud Lavrovi kohtumisele mitte lubada.

"On kahetsusväärne, et Lavrovile anti võimalus tulla OSCE ministrite kohtumisele ja levitada oma propagandavalesid. Olin selgel seisukohal, et mina Lavroviga ühe laua taha istuma ei lähe," ütles ERR-ile Tsahkna, kes kohtumist boikoteeris.

Tsahkna sõnul nagu ka eelmiselgi aastal, ei kuulanud Lavrov ka tänavu seda, mida teistel riikidel oli talle vastukaaluks öelda ning jalutas välja muuhulgas Ukraina välisministri sõnavõtu ajaks.

"Venemaa rikub julmalt OSCE põhimõtteid, milleks on riikide suveräänsus ja piiride puutumatus, jõuga ähvardamisest või jõu kasutamisest hoidumine, inimõiguste ja põhivabaduste austamine. Pole vähematki märki sellest, et Venemaa oleks suunda muutmas," lausus Tsahkna.

Tsahkna rõhutas, et praegu pole näha vähematki märki sellest, et Venemaa oleks valmis kurssi muutma ja järgima rahvusvahelise õiguse ning OSCE põhimõtteid.

Tsahkna rääkis, et Eesti nägemuses ei tohiks võimaldada Venemaal, kes peab juba kolmandat aastat julma agressioonisõda oma naaberriigi vastu, kasutada ära rahvusvahelisi kohtumisi oma propaganda huvides.

"OSCE ministrite kohtumine andis Lavrovile võimaluse rääkida oma valelikke jutupunkte ja suruda kätt nii mõnegi teise välisministriga. Eesti peab õigeks agressori igakülgset isoleerimist rahvusvahelisel areenil, et ta ei saaks jätta ei kodupublikule ega maailmale muljet, et on võrdsena teiste kõrval esindatud," sõnas Tsahkna.

"2022. aastal ei saanud Lavrov OSCE ministrite kohtumisel osaleda, sest tollane OSCE eesistuja ja kohtumise korraldaja Poola keeldus andma talle riiki sisenemiseks viisat. Kui võõrustajamaa oleks tahtnud, oleks kindlasti leitud võimalus hoida kohtumiselt eemal välisminister, kes esindab OSCE põhimõtteid julmalt rikkuvat riiki," ütles Tsahkna.

Tsahkna rõhutas, et Eesti seisukohad ei jää siiski tema OSCE kohtumisele mittemineku tõttu tutvustamata, sest Eestit esindab OSCE kohtumisel välisministeeriumi globaalküsimuste asekantsleri Minna-Liina Lindi juhitud delegatsioon. Asekantsler räägib Eesti seisukohtadest oma sõnavõtus ja kohtumistel.

Globaalküsimuste asekantsler: lahkusime Lavrovi sõnavõtu ajal saalist

ERR küsis Minna-Liina Linnu käest, miks Lavrov OSCE kohtumisele kutsuti.

"Kahjuks on nii, et erinevatel rahvusvahelistel organisatsioonidel on enda liikmeskonnaga sellised kokkulepped, et kui kuskil toimub ministrite kohtumine, siis tuleb kutsuda kõigi riikide välisministrid, või sõltuvalt sellest, mis formaadis on, selle riigi ministrid. Aga see, et Malta oli nüüd sunnitud Lavrovi kutsuma, ei tähenda kuidagi seda, et Venemaa oleks tagasi laua juures otsustamas olulisi asju," kommenteeris Lind.

Lind rääkis ka seda, et OSCE-st kellelegi väljaarvamine ei olegi võimalik.

Linnu sõnul on Lavrov Maltal pidanud kuulama OSCE 57 riigist suurema osa riikide süüdistusi selle kohta, mida Venemaa on Ukrainas tegemas.

"Oli näha, et Lavrov istus laua taga, kui teda väga-väga paljud riigid järjest väga tugevalt hurjutasid. Ja tegelikult on ta ikkagi selgelt rahvusvahelises isolatsioonis," märkis ta.

Lind rääkis, et Lavrovi sõnavõtu ajal lahkusid ruumist Eesti ja veel mitme riigi esindajad. Ta lisas, et kolmapäeva õhtul Ukrainale pühendatud OSCE välisministrite õhtusöögile Venemaa ja Valgevene esindajaid ei kutsutud.