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Tsahkna Abu Dhabi kõnelustest: parim, mis sealt tulla võib, on relvarahu

Välismaa
Foto: Siim Lõvi / ERR
Välismaa

Välisminister Margus Tsahkna hinnangul ei tasu peljata, nagu lepitaks Abu Dhabis sel nädalal toimuvatel USA vahendatud Vene-Ukraina sõja teemalistel kõnelustel kokku mingit Euroopa rahukorda. Parim, mis sealt tulla võib, on relvarahu, kuigi isiklikult Tsahkna selle sündimist ei usu.

USA presidendi Donald Trumpi hiljutised sõnavõtud on tekitanud hirmu tema  kursimuutusest Kremli suunas. Muu hulgas on väidetud väga suurt lepet Venemaaga, mis ei hõlma mitte ainult Ukraina sõda, vaid kogu Euroopat.

Tsahkna kinnitas "Terevisioonis", et mingit kokkulepet ei saa ilma Euroopata tema enda kohta teha. Tsahkna möönis, et teisipäeval toimub Abu Dhabis kolmepoolne kohtumine, kus on Venemaa, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid, aga seal juures on ka Euroopa esindajad.

Argument selleks, et Euroopa peab Ukraina-Venemaa potentsiaalselt sõlmitava rahuleppe juures olema, on Tsahkna sõnul see, et Ukraina on Euroopa osa.

"Euroopa ju täna põhimõtteliselt on see, kes maksab ja toetab Ukrainat, survestab Venemaad. Ja kui lepitakse kokku rahuleping, mis endas kätkeb ka Euroopa julgeolekuarhitektuuri, siis see on elementaarne, et Ukraina koos Euroopaga on laua taga ning kõik, mis meie kohta käib, saab ka meiega kokku lepitud. Seda on ka president Zelenski korduvalt öelnud," rääkis Tsahkna.

Eelmise nädala lõpus toimus Poolas Läänemeremaade välisministrite kohtumine, kus Ukraina tugevamad toetajad arutasid järgmisi samme Venemaa survestamiseks ja Ukraina toetamiseks. Välisministrite sõnum oli see, et kõigepealt peab kehtima hakkama relvarahu, mida siis tuleks ära kasutada läbirääkimisteks Ukraina ja Venemaa vahelise rahu võtmes. Samal ajal peaks läänemaailm koos Ukrainaga Tsahkna sõnul välja mõtlema, millised on need julgeolekugarantiid Ukrainale ja ka Euroopale, et Venemaa enam uuesti ei alustaks agressioonisõda.

"Meie näeme seda nõndamoodi, et tulevikus ei ole enam halle tsoone või neutraalsed alasid või puhvertsoone NATO, Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ja see tähendabki just nimelt seda Euroopa rolli kogu selles rahukõneluses."

"Kui päriselt läheb Euroopa tingimuste aruteluks, siis meil on see ühtsus olemas, mis puudutab Euroopa julgeolekuarhitektuuri ja meie rolli seal. Ja küll me leiame selle omavahelise konsensuse otsimise koha, kes konkreetselt istub siis ühe või teise laua taga. Eks ta peab esindama kogu Euroopat ja ka neid riike, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, näiteks Suurbritannia, Norra, Island," lisas Tsahkna, kinnitades, et tema ei ole murelik selle üle, et Euroopa ei suudaks kokku leppida.

Abu Dhabis toimuvat kohtumist kommenteerides ütles Tsahkna, et see pole esimene kord, kus saadakse kokku just nimelt tippametnike või siis eriesindajatega kolmepoolselt ja juures on ka Euroopa esindajad ehk siis antud juhul prantslased, britid ja sakslased.

"Need läbirääkimised ei saa ju tulemusena leppida kokku Euroopa mingit rahukorda. Parim, mis võib üldse välja tulla, on see, et lepitakse kokku relvarahu ehk siis pannakse relvad seisma ja siis on juba võimalik midagi edasi rääkida. Kuigi isiklikult ma seda ei usu, et Putin mingit relvarahu soovib. Ta soovib läänemaailma lõhestada," sõnas Tsahkna.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Margus Saar

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