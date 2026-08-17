Madise: Eesti välispoliitikas võivad olla vastuolud, aga need ei tohi jõuda välismaale

Eesti välispoliitikas võivad olla erinevad vaated ja vastuolud, kuid need ei tohiks jõuda avalikkuse ega välisriikideni, rääkis õiguskantsler Ülle Madise pressikonverentsil pärast seda, kui andis esmaspäeval teada, et kandideerib presidendiks.

Madise sõnul teeb president oma välispoliitiliste avalduste ettevalmistamisel koostööd välisministeeriumi, diplomaatilise korpuse ja riigikogu väliskomisjoniga.

"Loomulikult võivad neis aruteludes olla ka vastuolud, aga mina pean õigeks, et need vastuolud ei jõua mitte kunagi avalikkuseni ega välismaale," nentis ta. Madise lisas, et Eestis tuleb teha kõik selleks, et riik oleks tugev, kaitstud ning välis- ja julgeolekupoliitikas ühtne.

Samuti tuleb sisepoliitilistes vaidlustes eristada erinevaid huve ja vaateid teise inimese inimeseks pidamisest, ütles ta. "Ehk kui kellelgi vaated on erinevad, ei saa järeldada, et see inimene on sellepärast vaenlane või hoopis mitte inimene," rääkis Madise.

Madise rääkis ka sellest, mis saab tema kandidatuurist juhul, kui riigikogus vajalikku toetust ei kogune. Küsimusele, kas ta oleks nõus jätkama kandideerimist valimiskogus, vastas ta, et kui midagi teha otsustab, siis püüab seda teha hiilgavalt. "Kandideerin selleks, et võita," lisas Madise.

Ülle Madise Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Kui aga peaks juhtuma, et riigikogu ei vali esimese vooruga presidenti ära, toimub järgmisel päeval teine hääletusvoor. Siis saab üles seada uued kandidaadid. Küsimusele, kas Madise nimi on ka teisel päeval kandidaatide seas, vastas ta, et kui riigikogu liikmed vastava ettepaneku teevad, siis on.

Presidendina soovib Madise olla koostöö looja, mitte lõhkuja ning olulisel kohal on erapooletus. "Mina ei saa ega soovi olla ühegi erakonna kandidaat, ei opositsiooni- ega koalitsioonikandidaat," sõnas ta.

Oluline on hoida inimesi

"Eesti mõte on olla Eesti," nentis Madise. "Eesti peab olema koht, kus on kõige parem elada, kus on kõige parem saada lapsi, kasvatada nad suureks, kus on kõige paremad hariduse võimalused, kus on põnev töötada, luuletada ja leiutada, et liigsed regulatsioonid ja kammitsad ei võtaks ära julgust tegeleda ettevõtlusega, harida maad, pidada loomi ja linde," lisas ta.

Madise rääkis, et keegi ei tohiks Eestist ära minna, sest teda ei väärtustata näiteks tema identiteedi pärast. Samuti ei tohiks riigist lahkuda, sest siin ei saa soovitud haridust või tööd väärilise palga eest.

Madise peab oluliseks töötada ka selle nimel, et inimesed, kes on Eestist lahkunud, tahaks siia tagasi tulla. Ta sõnas, et presidendi roll on töötada selle nimel, et Eesti elaks ja areneks.

"Minu unistus on, et Eestis oleks võimalik elada igal pool," ütles Madise. Tema sõnul on ta näinud, millisesse olukorda on jõudnud riigid ja eelkõige linnad, kus inimesed kolivad üha tihedamalt kokku ning noortel pole võimalik endale kodu soetada ja peret luua. Selle vältimiseks tuleks Madise hinnangul Eestis teha regionaalpoliitikat nii, et elada oleks võimalik kõikjal Eestis.

Madise sõnul tuleb selle eesmärgi nimel sõita mööda Eestit ja sisendada inimestesse julgust siia jääda. Ta ütles, et seal, kus on inimesed, on ka lasteaiad, koolid, raamatukogud ja ühistegevused. Madise hinnangul on Eesti suur eelis see, et siin on ruumi, mistõttu ei tasu tema sõnul seada eesmärgiks elada väikses korteris, kuhu ei mahu lapsed ega lemmikloomad.

Hea ülevaade muredest

Madise sõnul sai ta õiguskantslerina hea ülevaate inimeste muredest. Tema hinnangul tuleb nende probleemide lahendamisele pühendada palju energiat, sest inimesed peavad tundma, et nad on Eestis väärtustatud ja saavad siin head elu elada. "Inimeste mured tuleb ära kuulata ja usun, et see on üks minu tugevus," ütles Madise.

Madise rääkis, et inimeste mured puudutavad peamiselt laste toimetulekut lasteaias ja koolis ning sotsiaalhoolekannet. Tema sõnul ei saa tihtipeale inimesed neile vajalikke toetusi.

Ülle Madise Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Samuti tõi Madise esile liigsed regulatsioonid, mis tema hinnangul piiravad inimeste võimalusi Eestis ettevõtlusega tegeleda. "Palun ärge taotlege totaalset kontrolli ja totaalset turvalisust," ütles Madise. "Sellise riigi tagajärg on suure tõenäosusega see, et paljud inimesed kaotavad elurõõmu, usu elusse ja usalduse üksteise vastu," selgitas ta.

Pressikonverentsil vabandas Madise lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi mõistetud Peeter Helme raamatuesitlusel käimise pärast ja nentis, et on sellest oma järeldused teinud. "Tegin väga suure vea, olen selle eest saanud karistada, olen olnud väga kurb, palun vabandust," sõnas ta.

Õiguskantsler Madise teatas esmaspäeva hommikul ametlikult, et kandideerib Eesti presidendiks. "Presidendi põhiseaduslik ülesanne on hoida seda, mis teeb Eestist Eesti," märkis Madise.