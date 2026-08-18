Isamaa toetab presidendivalimistel Ülle Madiset

"Saame Isamaa vastutusest aru. Isamaa määratleb täna, kas vabariigi president valitakse riigikogus," sõnas Reinsalu. Ta loodab, et ees seisab Madise valimine riigikogus ja eeldatavasti juba esimeses hääletusvoorus.

Reinsalu sõnul oli Isamaa lähtekoht, et otsus sünnib arutelu tulemusena konsensuslikult, ja ta ütles, et nii oli ka täna. "Ma ei vastandaks neid kandidaate, sest arvan, et ka Land ja Madise täiendavad üksteist," sedastas Reinsalu.

Ta rääkis, et esmaspäeval oli Isamaa fraktsioonil tõsine arutelu õiguskantsler Madisega, kus ta jättis sümpaatse mulje. Reinsalu ütles, et Isamaa kaalus ratsionaalselt signaali, mida Eesti ühiskond praegu ootab.

"Kui Isamaalt küsiti õiguskantsler Madise toetamise kohta, siis meie seisukoht oli, et tahame esiteks ausalt aru saada, kas Madise on selgelt kandidaat," nentis Reinsalu. Isamaa soovis kuulda ka Madise seisukohta presidendi ameti sisustamise kohta.

Esmaspäeval kohtus Isamaa Madisega, kes oli kinnitanud, et soovib saada presidendiks. Reinsalu sõnul oli Isamaa jaoks põhimõttelise kaaluga küsimus, kuidas käsitleb Madise oma positsiooni ja tulevikuvaadet presidendi ametisse kandideerimisel ning tulevikus ka selle ameti võimaliku kandjana.

"Madise andis meile veenva kinnituse, et ta ei käsitle ennast koalitsioonikandidaadina ja et poliitiline agenda, kus teda on püütud sellisena näidata, ei ole tema poolt kuidagi algatatud," ütles Reinsalu.

Reinsalu tänas reservmajor Riho Ühtegit, Maive Rutet ja Indrek Laulu. "Me kohtusime eelmisel nädalal rektor Landiga ja tahan tunnustada rektoreid, kes Landi kandidatuuri esitasid," ütles Reinsalu.

Reinsalu tunnustas ka Landi

"Võin kinnitada, et Landiga kohtumisel olid tema mõtted tuleviku Eestist, unistused ja lootused väga tähendusrikkad ja väärtuslikud," lisas Reinsalu

Ta rääkis, et Landi, Rute, Laulu ja Ühtegi seisukohad ei kõnelenud presidendi ameti täitmisest formaalselt või ametniku rollis, vaid sellest, millises olukorras on Eesti. "Loodame, et Madisel on lähitulevikus aega ära kuulata ka teised kandidaadid ning saada osa nende mõtetest ja visioonist," ütles Reinsalu.

Koos ülejooksikutega on Isamaal ja Keskerakonnal kokku 19 saadikut riigikogus. Allkirja Landi kandidatuuri toetamiseks on andnud Meelis Kiili ja Leo Kunnas ja Kalev Stoicescu.

Kui president jääb riigikogus valimata, valib presidendi valimiskogu. Kui valimiskogu ei suuda presidenti valida, tuleb valimine tagasi riigikogusse.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust ehk vähemalt 21 liikmel.

Olulised tähtajad:

• 21. – 24 . august: kandidaatide esitamine

• 2. september: esimene hääletusvoor riigikogus

• 3. september: vajadusel teine ja kolmas hääletusvoor riigikogus