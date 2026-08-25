Otse kell 20 ETV-s: intervjuu presidendikandidaat Ülle Madisega
Eesti Televisioon toob kolmapäeval kell 20 vaatajateni intervjuu presidendikandidaat Ülle Madisega. Televaatajatel on võimalik saata presidendikandidaadile küsimusi e-posti aadressil andres.kuusk@err.ee.
ETV päevakajasaadete peatoimetaja Peep Kala ütles, et televaatajate kaasamine võimaldab viia arutelu laiemale pinnale ja see võimaldab lisada ka küsimusi, mis klassikalisse intervjuusse ei mahuks.
Ülle Madiset intervjueerib saatejuht Andres Kuusk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi