Otse kell 20 ETV-s: intervjuu presidendikandidaat Ülle Madisega

ETV päevakajasaadete peatoimetaja Peep Kala ütles, et televaatajate kaasamine võimaldab viia arutelu laiemale pinnale ja see võimaldab lisada ka küsimusi, mis klassikalisse intervjuusse ei mahuks.

Ülle Madiset intervjueerib saatejuht Andres Kuusk.