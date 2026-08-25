X!

Otse kell 20 ETV-s: intervjuu presidendikandidaat Ülle Madisega

presidendivalimised
presidendivalimised

Eesti Televisioon toob kolmapäeval kell 20 vaatajateni intervjuu presidendikandidaat Ülle Madisega. Televaatajatel on võimalik saata presidendikandidaadile küsimusi e-posti aadressil andres.kuusk@err.ee.

ETV päevakajasaadete peatoimetaja Peep Kala ütles, et televaatajate  kaasamine võimaldab viia arutelu laiemale pinnale ja see võimaldab lisada ka küsimusi, mis klassikalisse intervjuusse ei mahuks.

Ülle Madiset intervjueerib saatejuht Andres Kuusk.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

hea teada

ajalugu

err-i kajastus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo