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Septembris registreeriti 745 sündi

Eesti
Mänguväljak Toomemäel.
Mänguväljak Toomemäel. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 745 sündi. Sündis 330 tüdrukut ja 415 poissi. Möödunud aasta septembris registreeriti 794 sündi.

Kaksikuid registreeriti kaheksa paari: kolm paari poisse, kaks paari tüdrukuid ja kolm segapaari. Tallinnas registreeriti 283 sündi, Harjumaal 110, Hiiumaal 2, Ida-Virumaal 41, Jõgevamaal 15, Järvamaal 14, Läänemaal 7, Lääne-Virumaal 20, Põlvamaal 14, Pärnumaal 44, Raplamaal 22, Saaremaal 17, Tartumaal 95, Valgamaal 19, Viljandimaal 24 ja Võrumaal 17 lapse sündi. Eesti elukohata sünde registreeriti 1.

Septembris olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Mia (13), Marta ja Saskia (7) ning  Sofia (6). Poistele pandi enim nimeks Hugo (13), Karl  (10), August ja Lennart (8). Septembrikuus sõlmiti 466 abielu, millest 25 notarite ja 19 vaimulike poolt. Lahutati 262 abielu, millest 46 notarite poolt. Mullu septembris sõlmiti 463 ning lahutati 264 abielu.

Septembris registreeriti 1185 surma, möödunud aastal samal ajal 1241.

Uus nimi anti 223 inimesele. Eesnime muutis 35, perekonnanime 174 ning ees- ja perekonnanime 14 inimest. Nimevahetajate hulgas oli 161 naist ja 62 meest. Läinud aastal samal ajal anti uus nimi 143 inimesele.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond peab arvestust registreeritud perekonnaseisukannete üle. Sündimuskäitumine on pikaajaline protsess, mida ei mõjuta kuulised kõikumised.

Toimetaja: Mari Peegel

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