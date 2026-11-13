Oktoobris sündis 682 last

Kaksikuid registreeriti 10 paari: viis paari poisse, kolm paari tüdrukuid ja kaks segapaari. Tallinnas registreeriti 233 sündi, Harjumaal 108, Hiiumaal 4, Ida-Virumaal 36, Jõgevamaal 8, Järvamaal 18, Läänemaal 8, Lääne-Virumaal 24, Põlvamaal 14, Pärnumaal 39, Raplamaal 21, Saaremaal 16, Tartumaal 108, Valgamaal 9, Viljandimaal 23 ja Võrumaal 13 lapse sünd.

Oktoobris olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Linda (7), Emilia, Mirtel ja Olivia (5). Poistele pandi enim nimeks Oskar ja Sebastian (8) ning Franz, Karl, Markus ja Oliver (6).

Oktoobrikuus sõlmiti 380 abielu, millest 23 notarite ja 14 vaimulike poolt. Lahutati 254 abielu, millest 31 notarite poolt. Mullu oktoobris sõlmiti 394 ning lahutati 289 abielu.

Oktoobris registreeriti 1115 surma, möödunud aastal samal ajal 1282.

Uus nimi anti 209 inimesele. Eesnime muutis 30, perekonnanime 167 ning ees- ja perekonnanimi 12 inimest. Nimevahetajate hulgas oli 150 naist ja 59 meest. Läinud aastal samal ajal anti uus nimi 128 inimesele.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond peab arvestust registreeritud perekonnaseisukannete üle. Sündimuskäitumine on pikaajaline protsess, mida ei mõjuta kuulised kõikumised.

Tänavu septembris registreeriti Eestis 745 sündi. Madala sündimusega kuutulemused viimasel ajal on olnud ka detsembris 2025, kui registreeriti 650 sündi, mis oli tolle hetke sajandi madalaim kuunäitaja. Veebruaris 2026 registreeriti 654 sündi ja veebruaris 2025. registreeriti 662 sündi.