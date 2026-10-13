Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suursaadik Tiina Intelmann
Massiivsed raketi- ja reaktiivdroonide rünnakud tekitavad Ukrainas järjest rohkem purustusi. Viies täiemahulise sõja aasta läheneb lõpule, aga rahu ega ühtegi mõistlikku lahendust ei paista. Kuidas ukrainlastel läheb ja mis sunniks Putini peatuma? ETV "Esimesele stuudiole" andis Kiievis intervjuu suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann.
"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk, operaator Heini Heinlaid.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi