Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suursaadik Tiina Intelmann

Massiivsed raketi- ja reaktiivdroonide rünnakud tekitavad Ukrainas järjest rohkem purustusi. Viies täiemahulise sõja aasta läheneb lõpule, aga rahu ega ühtegi mõistlikku lahendust ei paista. Kuidas ukrainlastel läheb ja mis sunniks Putini peatuma? ETV "Esimesele stuudiole" andis Kiievis intervjuu suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann.