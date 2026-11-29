Koroonapandeemia ja sellele järgnenud kriiside ajal pausile pandud spaade ehitusplaanid on nüüd teostumas ja Eestis on alanud spaabuum. "AK. Nädal" uuris, mis Eesti spaasid iseloomustab ja kas kõikidele jagub ka kliente.

Tartus elava Julia Trei pere on üks neist, kes püüab kas koolivaheaegadel või vabamatel hetkedel võtta ette lühema puhkuse mõnes Eesti spaas.

Kuigi hinnatundlikkus on viimastel aastatel kasvanud, on perel olnud sellel aastal kolm ööbimistega spaakülastust, millele lisanduvad päevakülastused nii Tartus kui ka näiteks Ida-Virumaal.

Valikuid, kuhu puhkama minna on palju. Otsustamisel vaatab pere, kuhu on lubatud lemmikloomad ning kus on soodsam hind.

"Pereliikmeid on neli tükki pluss lemmikloom ehk siis ikkagi see hind tuleb päris krõbe välja lõppude lõpuks. Kui sa tahad näiteks paariks päevaks minna, siis on eriti tundlikuks muutunud. Vahest isegi kaalud, kas ma ikkagi lähen spaasse või lendan kuhugi ära. Ja niimoodi oleme teinud ka," rääkis Trei.

Kuigi Eestis on peresid, kes on kasvanud hindade tõttu oma spaakülastusi vähendanud, on spaavalikut lisandunud juba sellel aastal ning lisandub veelgi.

Augustis avati Peipsi ääres Kurro loodusspaa. Valmimas on veel näiteks Viljandi spaa, Pärnu Part Spa, Haapsalu spaahotell Wenden ning ka Järvamaal asuva Toosikannu spaa.

Samuti on tekkinud spaa nimetusega kohti, mida spaaliidu hinnangul tegelikult spaaks nimetada ei saa kuna neis pole lisateenuseid.

"Tuleb vist tunnistada, et päris palju on tulemas nüüd. Nagu paisu tagant, et jah, natuke on küll spaabuum," sõnas Eesti spaaliidu juhatuse liige Piret Betlem. "Ma arvan, et eks see Covidi ja muude kriiside periood pausile mõnedki spaad ja nüüd nad siis hakkasid edasi arendama, et sellepärast nad valmivad nüüd suhteliselt üheaegselt."

Kuigi spaavalik on Eestis juba praegu mitmekesine, pakkudes midagi nii paaridele, peredele kui ka sõpruskondadele, nägi Kurro loodusspaa tegevjuht Killu Maidla spaamaastikul ka tühimikku.

"Me tegelikult ei leidnud sellise suunitlusega kohta mitte ainult Eestis, aga tervest Baltikumist ja isegi Põhjamaadest. Me ei loonud kohta spaa külastuse jaoks, et kiirelt sisse, kiirelt välja," sõnas Maidla.

"Meil on aeg-ajalt piirangud broneerimissüsteemil peal, mida me rakendame üsna jõuliselt nendel päevadel, kui nõudlus on kõrge, ja järjest rohkematel päevadel. On kahe öö piirang ja mõnikord ka kolme öö piirang," lisas Maidla.

Kurro spaa on pidanud ära ütlema väga paljudele külalistele ka seetõttu, et maja ei ole disainitud gruppide teenindamiseks.

Suvel valminud Kurro spaa klientide puuduse üle kurta ei saa. Märku annab sellest ka näiteks asjaolu, et ka argipäeva õhtul on 80 protsenti nii tubadest kui ka õhtusöögilaudadest juba broneeritud.

"Tundub et meie külaline on inimene, kes väärtustab iseennast ja puhkust ja selle pealt kokku ei hoia," märkis Maidla. "Meie külalised kasutavad väga palju meie lisateenuseid. Me oleme pidanud oma meeskonda laiendama ja laiendame veelgi."

Eristuda loodavad aga ka juba pikalt tegutsenud spaad.

Üle 46 aasta tegutsenud Värska spaa sõnul toovad neile kliente nii mineraalvesi kui ka mudavannid.

Kuigi Värska SPA kahe hotelli täituvus on aastas keskmiselt 75 protsenti ja veekeskuse osas on sellel aastal kogu aasta eesmärgid juba oktoobriks täidetud, on klientide arv kahe hotelli peale kokku mõne aasta taguse ajaga võrreldes langenud ligi kuus protsenti. Vähenenud on Lätist tulevate lõõgastusklientide arv ning kulutatakse kokkuhoidlikumalt.

"Meie püsikliendid ka, kes on võib-olla mingil ajal võtnud sellise tummisema paketi, mis on kallis, teevad mingil momendil ikkagi otsuse, et nad tulevad selle soodushinnaga ja võib-olla annavad natuke oma teenustes järgi," ütles Värska kuurortravikeskuse juhataja asetäitja Anneli Ilves.

"Me oleme hinnatõusu aastast aastasse väga ettevaatlikult teinud. Vahest ei ulatu isegi ühe euroni see hinnatõus. Sellist ravispaa teenust pakub ju ka Toila, pakub Narva-Jõesuu. Ikkagi vastavalt täituvusele ja hooajale on konkurentsi tunda," lisas ta.

Spaaliidu sõnul ei ole sellel sajandil ükski spaa pankrotti läinud. Liit loodab, et ka spaade lisandudes suudavad spaad oma kliendi leida.

Ilvese sõnul võib aga spaadel, mis eristuvad vähem, konkurentsi suurenedes siiski raskemaks minna.

"Kui me räägime ka veel sellest, et ühes suures linnas on nii mitu spaad, kes pakuvad väga analoogseid teenuseid, siis mulle tundub, et klient valib ainult hinna järgi. Ma võin eksida, aga mulle tundub, et ikka kui hind saab tulevikus väga oluliseks teguriks," nentis ta.

Eesti spaaliidu juhatuse liige Piret Betlem avaldas lootust, et siseturism hakkab kasvama.

"Ja küsimus ongi, mida teevad meie lähiturud Läti, Soome, Leedu, Poola. Kust on normaalsed ühendused, kust on lihtne tulla, me tahaks sealt ikkagi seda kasvu näha lähiaastatel," sõnas ta.