Tallinna prantsuse lütseum on hädas spordihoone lekkiva katusega

Tallinna prantsuse lütseumi spordihoone hakkas lekkima juba enne avamist, kuid nüüd on leke sedavõrd suur, et kool peatas mõneks päevaks hoone kasutamise, kuniks selle põhjus on kindlaks tehtud. Tallinna haridusameti kinnitusel ei vaja hoone siiski põhjalikumat remonti.

Prantsuse lütseumi spordihoone avati pidulikult 2018. aasta oktoobris. Direktor Peter Pedak ütles ERR-ile, et tegelikult hakkas maja lekkima juba enne avamist.

"Nii suure hooga kui nüüd ei ole varem [vett] tulnud, aga lekkeid on ikka olnud," tõdes Pedak.

Tema sõnul on praeguse suurema lekke taga ilmselt sadevee äravoolu ummistus, kuid kolmapäeval tuleb kaamerauuring, mis peaks aitama selgust saada, kas see on nii. Teisipäevaks ja kolmapäevaks sulges lütseum spordihoone, et asja uurida.

Direktor märkis, et spordihoone katus on ühtlasi käidav pind ning osaliselt on selle peal peenar.

"Me ei ole lõpuni kindlad, kui hästi see on isoleeritud," tunnistas Pedak. "Lühidalt öeldes on vaja kõigepealt selgeks teha läbisadude põhjused ja selle põhjal koostada plaan kooli pidajaga, kelleks on Tallinna haridusamet. Meil on selles küsimuses hea kontakt ja ma loodan, et saame selle tõttu, et olukord on läinud tõeliselt kriitiliseks, selle maja kiiremini korda."

Leke pole aga võrdlemisi uue spordihoone ainus mure, sest lisaks on selle laes ka praod. Küsimusele, kas tegu on ehituspraagiga, vastas Pedak, et see on juba pikem lugu, kuid tema sõnul on praod paneelide kohal ning üldiselt neid otseselt ohtlikuks ei hinnata.

Kooli eelarves suurte ehitustööde jaoks raha ei ole - kaamerauuringud tellib lütseum ise, kuid suurem remont, kui seda peaks vaja minema, on haridusameti pärusmaa. Mis edasi saab, sõltubki uuringute tulemusest: kui vihma majja tungimise põhjused on kindlaks tehtud, saab teha parandustööde projekti ja saab selgemaks, kui palju selleks raha kulub.

Direktor loodab, et hoonet saab lähiajal siiski edasi kasutada. Praegune mõneks päevaks hoone sulgemine kehalise tundide läbiviimist ei sega, sest enne sügisvaheaega toimuvad need niikuinii õues.

Tallinna haridusameti pressiesindaja Sille Tiitsmaa ütles, et spordihoone murekohaks on praegu katusele kogunenud vee lekkimine siseruumidesse, kuid selle põhjuseks on ummistunud äravoolusüsteem, mistõttu ei pääse vihmavesi katuselt piisavalt kiiresti ära voolama.

Haridusamet on Tiitsmaa kinnitusel olnud kooliga tihedas kontaktis ning toetanud neid probleemi lahendamisel.

"Praegu ei ole põhjust kavandada spordihoone põhjalikumat remonti ega katuse väljavahetamist, kuna tegemist on äravoolusüsteemi ummistusest tingitud probleemiga, mille kõrvaldamisega tegeletakse," lisas Tiitsmaa.