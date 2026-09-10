X!

Tallinna lasteaedade kohatasuvabastus tekitab esialgu segadust

Eesti
Lasteaed.
Lasteaed. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinnas septembrist kehtima hakanud lasteaia kohatasuvabastuse klausel, mille kohaselt kehtib see kahe kuu jooksul vähemalt kümme päeva lasteaias kohal käinud laste kohta, tekitab segadust, sest lasteaedadel pole täit selgust, mil moel tuleb lapse puudumise põhjust tõendada. Haridusameti kinnitusel arstitõendit üldjuhul nõudma ei hakata.

Alates 1. septembrist muutus Tallinnas lasteaedade kohatasu, nii et selle suurus on 20 protsenti alampalgast kuus, kuid enamik peresid on tasust vabastatud.

Segadust tekitab aga klausel, et uue korra järgi peab Tallinna pere laps olema soodustuse saamiseks käinud lasteaias kohal vähemalt kümnel päeval viimase kahe kuu jooksul, ent kui põhjused on seotud tervisega, võib vanem kirjaliku avaldusega ikkagi täielikku osalustasu soodustust taotleda.

Lasteaedades ei ole esialgu täit selgust, mil moel tehakse kindlaks, kas laps puudub haiguse või muude põhjuste tõttu.

"Seal on ikka halli tsooni üksjagu," tõdes Tallinna Päikesejänku lasteaia direktor Signe Tamm.

Ka lasteaia Südameke direktor Margit Hiiet ütles, et olukord on praegu segane.

"Põhimõtted on ju teada, paberil kirjas, aga kuidas see täpselt toimuma hakkab, me hetkel veel ei tea," lausus Hiiet.

Haridusameti kodulehel on kirjas, et nii vanema soovil kui tervislikel põhjustel vähem kui kümme päeva kahe kuu jooksul lasteaias käinud lapse kohta võib lasteaed küsida vanemalt lisaselgitusi või dokumente ning haridusamet omakorda hindab, kas põhjendused on piisavad, et osalustasu soodustust rakendada.

Tamm kinnitas, et arstitõendeid ta vanematelt koguma ei hakka. "Minu teada ei ole täna ühtki alust küsida perearsti tõendit lapsevanema käest. Mina ikkagi usaldan oma lapsevanemaid, ei näe põhjust kahelda," põhjendas Päikesejänku juht.

Haridusamet: arstitõendit pole üldjuhul vaja

Tallinna haridusameti kommunikatsioonijuht Sille Tiitsmaa ütles, et üldjuhul ei peagi vanem lasteaiale lapse haigestumise tõendamiseks arstitõendit ega digiloo väljavõtet esitama.

"Uue korra eesmärk ei ole suurendada perearstide töökoormust ega suunata vanemaid üksnes tõendi saamiseks arsti poole," rõhutas ta. "Oluline on, et lapsevanem teavitaks lasteaeda puudumisest ja selle põhjusest võimalikult kiiresti, võimaluse korral juba ette."

Tiitsmaa tõi näite, et kui laps haigestub esmaspäeval ja on tõenäoline, et ta jääb terveks nädalaks koju, tuleks puudumine lasteaia infosüsteemis kohe märkida ning lisada põhjuseks lapse haigus. Nii tekib lasteaial järjepidev ülevaade sellest, millal ja mis põhjusel laps lasteaiast puudub. 

"Vanema märgitud puudumise põhjus on üks asjaolu, mida otsuse tegemisel arvestatakse, kuid see ei tähenda automaatselt õigust erandile," lisas haridusameti esindaja.

Tema sõnul on niisuguse korra eesmärk eristada olukordi, kus laps ei ole saanud lasteaiakohta kasutada terviseseisundi tõttu, juhtudest, kus lasteaiakohta kasutatakse muudel põhjustel väga vähe. Iga eranditaotlust hinnatakse selle asjaoludest lähtudes.

Nii Südamekese kui ka Päikesejänku lasteaia juhataja loodavad rohkem selgust saada lasteaiajuhtidele korraldatavatest infotundidest, kus linn uut korda lähemalt selgitab.

"Mõistan linna poolt, et kui on finantsilised kohustused, siis mingi kontrollmenetlus võiks olla, aga mil viisil ja kuidas seda tehakse, veel ei tea," märkis Tamm.

Lisatöö maht alles selgub

Haridusametile ja lasteaiale kaasneb Tiitsmaa sõnul taotluste individuaalse hindamisega täiendav halduskoormus. Kuna uus kord rakendus 1. septembril, jõuavad esimesed vähese kohalkäimisega seotud taotlused ja nende individuaalne hindamine menetlusse järgmiste kuude jooksul.

"Seetõttu saame menetlusega kaasneva tegeliku halduskoormuse suurust täpsemalt hinnata hiljem, kui esimesed vähese kohalkäimisega seotud taotlused on menetletud," nentis Tiitsmaa.

Päikesejänku juhataja ei ole lastevanemate hulgas uue kohatasusüsteemiga seonduvaid muresid täheldanud. Tamm märkis, et on lasteaiapidajalt tulnud infot Eliisi kaudu jaganud ja täpsustavaid küsimusi pole vanematelt laekunud.

Hiiet usub, et küsimused tekivad lapsevanematel pigem uue kuu alguses, kui arved laekuma hakkavad, praegu on suhtutakse tema hinnangul muudatustesse üsna rahulikult.

Kui seni pidi tallinlasest vanem maksma lasteaia kohatasu 50 eurot ning ujulaga lasteaia puhul 56 eurot kuus, siis alates septembrist see tasu kaob, kuid vabastuse saamiseks peavad mõlemad lapsevanemad olema Tallinna elanikud. Lisaeeldus on see, et laps on kasutanud lasteaiakohta vähemalt kümnel tööpäeval kahe eelneva kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui puudumise põhjuseks on haigused.

Need vanemad, kelle registreeritud elukoht pole Tallinnas, aga laps käib lasteaias pealinnas, tõuseb kohatasu märkimisväärselt: varem oli see 12 protsenti alampalgast ehk 115,41 eurot kuus, alates septembrist on aga 20 protsenti alampalgast ehk 189,20 eurot kuus.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:39

Ida-Viru naiste tööprogrammi 800 000-eurosest eelarvest kulub lõviosa personalile

12:32

Ukraina püstitas õhurünnakute kaugusrekordi Uuendatud

12:30

Reedel sajab mitmel pool hoovihma

12:27

Isamaa, Keskerakond ja EKRE läheks Michali umbusaldamisega edasi ka SDE-ta

12:25

Raadiouudised (10.09.2026 12:00:00)

12:25

Tallinna lasteaedade kohatasuvabastus tekitab esialgu segadust

12:15

TÄNA OTSE | Austraalia ja Hispaania selgitavad välja viimase poolfinalisti

12:01

Toitumisnõustaja: tõhus hommikusöök aitab lapsel tunnis paremini keskenduda

11:49

Endised kõrged kaitseväelased: kes juhib valitsust?

11:42

Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

Kontserdielamused

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:05

Kristo Enn Vaga tabas "Esimese stuudio" saates terviserike Uuendatud

09.09

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

09.09

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

09.09

Rail Balticu rongihange kukkus läbi

12:32

Ukraina püstitas õhurünnakute kaugusrekordi Uuendatud

09.09

"Pealtnägija": 45-aastane õppejõud püüab ujuda võimalikult paljudes Eesti järvedes

08:49

Kristo Enn Vaga lubati öösel haiglast koju

09.09

Füsioterapeut Priit Teniste: liigesed saavad toitu ainult liikudes

09.09

Michal teeb Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks Uuendatud

09.09

Kolm linna esitasid tähtajaks pakkumise suurhalli endale saamiseks

ilmateade

SPORT

12:15

TÄNA OTSE | Austraalia ja Hispaania selgitavad välja viimase poolfinalisti

11:35

Kimi Räikköneni poeg astub isa jälgedes

11:05

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

10:45

Super Bowli kordusetenduse võitis Seahawks

loe: kultuur

11:42

Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

11:15

Suri legendaarne filmirežissöör Arvo Kruusement

10:44

Vladislav Koržets: kui ma ei vaataks maailma humoristlikult, siis läheksin lolliks

10:40

Eesti Kunstimuuseum harjutab museaalide evakueerimist

loe: eeter

12:01

Toitumisnõustaja: tõhus hommikusöök aitab lapsel tunnis paremini keskenduda

11:42

Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

10:59

Kriisinõustaja: suitsiidist julgemalt rääkides suudame paremini aidata

10:40

Eesti Kunstimuuseum harjutab museaalide evakueerimist

Raadiouudised

09:55

Trump pakub vabariiklaste võidu korral igale ameeriklasele 5000 dollarit

09:50

Riigiinfo telefon saab ööpäevas umbes nelisada kõnet

09:45

Finantskuritegevuse vastased projektid saavad 13 miljonit eurot

09:40

Ilm läheb vihmaseks

09:25

Raadiouudised (10.09.2026 09:00:00)

09.09

Päevakaja (09.09.2026 18:00:00)

09.09

Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku kaitseministriks hakata

09.09

Sutt taandub ministriametist

09.09

Eelarvenõukogu: kuigi majandus kasvab, on riigirahanduse väljavaade endiselt keeruline

09.09

Ida-Virumaal katsetatakse pilootprojekti kodus kukkunud inimeste aitamiseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo