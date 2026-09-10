Tallinna lasteaedade kohatasuvabastus tekitab esialgu segadust

Tallinnas septembrist kehtima hakanud lasteaia kohatasuvabastuse klausel, mille kohaselt kehtib see kahe kuu jooksul vähemalt kümme päeva lasteaias kohal käinud laste kohta, tekitab segadust, sest lasteaedadel pole täit selgust, mil moel tuleb lapse puudumise põhjust tõendada. Haridusameti kinnitusel arstitõendit üldjuhul nõudma ei hakata.

Alates 1. septembrist muutus Tallinnas lasteaedade kohatasu, nii et selle suurus on 20 protsenti alampalgast kuus, kuid enamik peresid on tasust vabastatud.

Segadust tekitab aga klausel, et uue korra järgi peab Tallinna pere laps olema soodustuse saamiseks käinud lasteaias kohal vähemalt kümnel päeval viimase kahe kuu jooksul, ent kui põhjused on seotud tervisega, võib vanem kirjaliku avaldusega ikkagi täielikku osalustasu soodustust taotleda.

Lasteaedades ei ole esialgu täit selgust, mil moel tehakse kindlaks, kas laps puudub haiguse või muude põhjuste tõttu.

"Seal on ikka halli tsooni üksjagu," tõdes Tallinna Päikesejänku lasteaia direktor Signe Tamm.

Ka lasteaia Südameke direktor Margit Hiiet ütles, et olukord on praegu segane.

"Põhimõtted on ju teada, paberil kirjas, aga kuidas see täpselt toimuma hakkab, me hetkel veel ei tea," lausus Hiiet.

Haridusameti kodulehel on kirjas, et nii vanema soovil kui tervislikel põhjustel vähem kui kümme päeva kahe kuu jooksul lasteaias käinud lapse kohta võib lasteaed küsida vanemalt lisaselgitusi või dokumente ning haridusamet omakorda hindab, kas põhjendused on piisavad, et osalustasu soodustust rakendada.

Tamm kinnitas, et arstitõendeid ta vanematelt koguma ei hakka. "Minu teada ei ole täna ühtki alust küsida perearsti tõendit lapsevanema käest. Mina ikkagi usaldan oma lapsevanemaid, ei näe põhjust kahelda," põhjendas Päikesejänku juht.

Haridusamet: arstitõendit pole üldjuhul vaja

Tallinna haridusameti kommunikatsioonijuht Sille Tiitsmaa ütles, et üldjuhul ei peagi vanem lasteaiale lapse haigestumise tõendamiseks arstitõendit ega digiloo väljavõtet esitama.

"Uue korra eesmärk ei ole suurendada perearstide töökoormust ega suunata vanemaid üksnes tõendi saamiseks arsti poole," rõhutas ta. "Oluline on, et lapsevanem teavitaks lasteaeda puudumisest ja selle põhjusest võimalikult kiiresti, võimaluse korral juba ette."

Tiitsmaa tõi näite, et kui laps haigestub esmaspäeval ja on tõenäoline, et ta jääb terveks nädalaks koju, tuleks puudumine lasteaia infosüsteemis kohe märkida ning lisada põhjuseks lapse haigus. Nii tekib lasteaial järjepidev ülevaade sellest, millal ja mis põhjusel laps lasteaiast puudub.

"Vanema märgitud puudumise põhjus on üks asjaolu, mida otsuse tegemisel arvestatakse, kuid see ei tähenda automaatselt õigust erandile," lisas haridusameti esindaja.

Tema sõnul on niisuguse korra eesmärk eristada olukordi, kus laps ei ole saanud lasteaiakohta kasutada terviseseisundi tõttu, juhtudest, kus lasteaiakohta kasutatakse muudel põhjustel väga vähe. Iga eranditaotlust hinnatakse selle asjaoludest lähtudes.

Nii Südamekese kui ka Päikesejänku lasteaia juhataja loodavad rohkem selgust saada lasteaiajuhtidele korraldatavatest infotundidest, kus linn uut korda lähemalt selgitab.

"Mõistan linna poolt, et kui on finantsilised kohustused, siis mingi kontrollmenetlus võiks olla, aga mil viisil ja kuidas seda tehakse, veel ei tea," märkis Tamm.

Lisatöö maht alles selgub

Haridusametile ja lasteaiale kaasneb Tiitsmaa sõnul taotluste individuaalse hindamisega täiendav halduskoormus. Kuna uus kord rakendus 1. septembril, jõuavad esimesed vähese kohalkäimisega seotud taotlused ja nende individuaalne hindamine menetlusse järgmiste kuude jooksul.

"Seetõttu saame menetlusega kaasneva tegeliku halduskoormuse suurust täpsemalt hinnata hiljem, kui esimesed vähese kohalkäimisega seotud taotlused on menetletud," nentis Tiitsmaa.

Päikesejänku juhataja ei ole lastevanemate hulgas uue kohatasusüsteemiga seonduvaid muresid täheldanud. Tamm märkis, et on lasteaiapidajalt tulnud infot Eliisi kaudu jaganud ja täpsustavaid küsimusi pole vanematelt laekunud.

Hiiet usub, et küsimused tekivad lapsevanematel pigem uue kuu alguses, kui arved laekuma hakkavad, praegu on suhtutakse tema hinnangul muudatustesse üsna rahulikult.

Kui seni pidi tallinlasest vanem maksma lasteaia kohatasu 50 eurot ning ujulaga lasteaia puhul 56 eurot kuus, siis alates septembrist see tasu kaob, kuid vabastuse saamiseks peavad mõlemad lapsevanemad olema Tallinna elanikud. Lisaeeldus on see, et laps on kasutanud lasteaiakohta vähemalt kümnel tööpäeval kahe eelneva kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui puudumise põhjuseks on haigused.

Need vanemad, kelle registreeritud elukoht pole Tallinnas, aga laps käib lasteaias pealinnas, tõuseb kohatasu märkimisväärselt: varem oli see 12 protsenti alampalgast ehk 115,41 eurot kuus, alates septembrist on aga 20 protsenti alampalgast ehk 189,20 eurot kuus.