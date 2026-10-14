Trump: Taiwan hakkab Alaska torujuhtme kaudu USA maagaasi ostma

"Taiwan nõustus nüüdsama ostma 30 protsenti gaasi selle torujuhtme kaudu järgmise 20 aasta jooksul," sõnas Trump Alaskal toimunud kampaaniaüritusel.

Ka Taiwan teatas, kõnelused Alaskalt LNG ostmiseks edenevad ning riik plaanib projekti investeerida 4,4 miljardit dollarit.

Taiwani majandusministeeriumi teatel on riiklik energiaettevõte CPC Corp pärast peaaegu poolteist aastat kestnud läbirääkimisi ja analüüse jõudnud projekti arendajaga märkimisväärsete tulemusteni.

Kava kohaselt ostab CPC pärast tootmise algust kuus miljonit tonni Alaska LNG-d aastas. Ministeeriumi teatel osaleb ettevõte projekti arendamises ka hinnanguliselt kuni 4,4 miljardi dollari suuruse investeeringuga.

Ministeerium ei täpsustanud, kas siduv ostu-müügileping on juba allkirjastatud.

Trump viibis Alaskal, et toetada vabariiklasest senaatori Dan Sullivani kampaaniat. Sullivanil seisab 3. novembri kongressivalimiste eel ees tasavägine võitlus demokraatide kandidaadi Mary Peltolaga.

Taiwani ametnikud teatasid veebruaris, et suurendavad USA maagaasi oste nii, et see moodustaks tänavu umbes kolmandiku saare kütuseimpordist, ning vähendavad samal ajal oste teistest riikidest.

Eelmisel aastal külastas Taiwani presidendi kantselei peasekretär Pan Men-an Alaskal kavandatava LNG-projekti asukohta. Trumpi administratsioon on seda projekti Aasia liitlastele aktiivselt tarneallikana välja pakkunud.

Seni on Alaska LNG projektile sõlmitud lepingud 13 miljoni tonni gaasi tarnimiseks aastas, ostjateks on Aasia riigid ja Prantsusmaa suurkorporatsioon TotalEnergies.

Projekti rahastamise tagamiseks on vaja leida ostjad veel kolmele miljonile tonnile ning muuta esialgsed kokkulepped siduvateks lepinguteks.

Uus tarneahel tagaks USA-s toodetud veeldatud maagaasile otsese juurdepääsu Aasia turgudele, sealhulgas Taiwanile. See säästaks transiidiaega ja -kulusid, kuna kaob vajadus läbida Panama kanalit või sõita ümber Aafrika Sarve.

Projekti arendajad plaanivad teha 1287 kilomeetri pikkuse torujuhtme osas lõpliku investeerimisotsuse 2026. aastal. Eksporditerminali osas langetatakse otsus 2027. aastal ning esimesed LNG-tarned peaksid teele minema 2031. aastal.

Trump teatas eelmisel kuul, et Lõuna-Korea nõustus investeerima 54 miljardi dollari suurusesse Alaska LNG torujuhtmeprojekti. Souli teatel pole aga lõplikku kokkulepet veel saavutatud.

Andmefirma Kpler teatel oli Taiwan eelmisel aastal Hiina, Jaapani, Lõuna-Korea ja India järel suuruselt viies LNG-importija maailmas. Riiki toodi 23,8 miljonit tonni veeldatud maagaasi, millest suurem osa pärines Austraaliast ja Katarist.

Taiwani majandusministeerium märkis kolmapäeval, et kui projekt püsib graafikus, võivad täiendavad maagaasitarned Taiwani jõuda juba 2032. aastal.