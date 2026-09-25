X!

WSJ: Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud

Välismaa
Hiina president Xi Jingpingi pidulik vastuvõtt Valges Majas
Hiina president Xi Jingpingi pidulik vastuvõtt Valges Majas Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alex Brandon
Välismaa

USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab The Wall Street Journal. Riigijuhid pikendasid kaubanduslikku vaherahu kahe kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte.

Xi survestas Trumpi taas Taiwani küsimuses, rõhutades, et USA peaks seisma vastu saare iseseisvumisele.

Trumpi peamine eesmärk kohtumisel näis aga olevat rõhutada oma sõprust Xi-ga ja demonstreerida Valges Majas tehtud remonditöid. 

Neljapäevaõhtusel riiklikul õhtusöögil peetud kõnes piirdus Trump viisakusavaldustega ega laskunud varasemate arutelude sisulistesse detailidesse. 

Xi märkis lühidalt, et riigijuhtidel on arutatud küsimustes ühine arusaam.

Riigivisiit jätkuv reedel.

WSJ tõi välja viis peamist järeldust neljapäevasest kohtumisest.

Vähe konkreetseid vastuseid 

Xi sai suurejoonelise vastuvõtu punasel vaibal.

Peking nõudis Xi kohtlemist täiesti võrdväärse partnerina, kuid Trump läks veelgi kaugemale. Ta tervitas oma ametivenda juba lennurajal, mis on USA presidendi puhul peaaegu ennekuulmatu, ning korraldas autoritaarsele liidrile vaatemängu, mis hõlmas sõjalennukite ülelende ja rikkalikku riiklikku õhtusööki. 

Xi teatas, et Hiina kingib USA-le kaks hiidpandat.

Ühel hetkel peatus Trump presidentide portreede rea juures, kus Joe Bideni pildi asemel on allkirjamasina pilt.

Samuti näidati Xi-le Valge Maja lõunamurule rajatud uut helikopteriplatsi. Trumpile valmistas aga pettumust asjaolu, et tema ballisaal ei saanud õigeks ajaks valmis.

Visiit toimus kuus nädalat enne USA vahevalimisi. 

Kampaanias on Trump nimetanud demokraate kommunistideks ja püüdnud keelata Valgesse Majja sisenemise neil meediaväljaannetel, kelle kajastus talle ei meeldi. 

Trump lükkas tagasi väited Xi halva tervise kohta, kirjutades neljapäeva hommikul sotsiaalmeedias, et Hiina juht näeb välja "tugev, elujõuline ja heas vormis – parem kui kunagi varem."

Mitmed vabariiklastest senaatorid ei olnud vaatemänguga rahul 

Trumpi pugejalikkus tekitas rahulolematust mitmetes vabariiklastest senaatorites. Senaatorite sõnul jäi neile arusaamatuks, mida erakond kommunistliku riigijuhi ja USA majandusrivaali võõrustamisest võidab. 

"Ma arvan, et president Xi on roomaja," ütles Louisiana senaator John Kennedy. "President soovib temaga asju lahendada, ma imetlen seda ja soovin talle edu. Kuid ma olen president Xiga kohtunud... See mees arvab, et on jumalikul missioonil, ainult et tema jumalaks on ta ise."

Iowa senaator Joni Ernst tunnistas, et tseremoniaalsus tekitas temas ebamugavust, kuid ta avaldas lootust, et visiit toob midagi positiivset põllumeestele, kes on Trumpi tollipoliitika tõttu raskustesse sattunud.

Põhja-Carolina senaator Thom Tillis märkis, et punase vaiba vastuvõtt õõnestas vabariiklaste valimiskampaania püüdlusi tembeldada demokraate kommunistideks. 

Xi hoiatas, et USA toetus Taiwanile võib tulevased suhted keeruliseks muuta 

Hiina ametliku uudisteagentuuri Xinhua teatel kutsus Xi erakohtumisel USA-d üles "jääma õigele seisukohale ja seisma vastu Taiwani iseseisvusele". 

Oma avalikus avakõnes andis Xi mõista, et USA ja Hiina peaksid vältima "Thukydidese lõksu", kus maailma juhtriik ja tema konkurent on määratud sõtta minema. See oli Hiina liidri peamine sõnum.

Xi eesmärk on liita Taiwani saar Hiina mandriosaga. USA ametiisikud on varem korduvalt hoiatanud, et Peking valmistub sõjaliselt konfliktiks. 

USA järgib "strateegilise mitmetimõistetavuse" poliitikat, tugevdades relvamüügiga Taiwani kaitsevõimet, kuid andmata kindlat lubadust kaitsta saart Hiina rünnaku korral.

Mais ütles Trump ajakirjanikele, et ta "ei taha öelda", kas ta saadaks konflikti korras Taiwanile väed appi. 

Kuna Trump otsib võimalusi suhete parandamiseks Hiinaga, ei ole ta endiselt heaks kiitnud 14 miljardi dollari suurust relvapaketti Taiwanile, hoolimata seadusandjate, sealhulgas vabariiklaste survest relvad kohale toimetada.

Xi sõnul suudab Hiina hoida tehisintellekti kontrolli all 

Kuna kahe suurvõimu vahel käib võidujooks tehisintellekti arendamisel, on viimastel nädalatel järsult kasvanud mure, et AI-tehnoloogia võib väljuda inimese kontrolli alt. Kumbki juht ei tundunud aga sellest väljavaatest häiritud olevat.

"Meil on nii võimekus kui ka vastutus arendada ja hallata tehisintellekti headel eesmärkidel ning tagada, et tehisintellekti areng jääks alati inimese kontrolli alla ja teeniks inimeste heaolu," ütles Xi. 

Trump on öelnud, et soovib jätta olukorra selliseks, nagu see on, kus mõlemad riigid võitlevad enda edu nimel.

Enne tippkohtumist käis rahandusminister Scott Bessent välja teavitussüsteemi idee, millega riigid saaksid teineteist hoiatada, kui mõni intsident ulatub riikliku julgeoleku tasemeni. Neljapäeva hilisõhtuks polnud selge, kas juhid ka seda ideed arutasid.

Neljapäevaõhtusel riiklikul õhtusöögil osalesid mitmed USA tehisintellektivaldkonna suurkujud, kuid puudus ettevõtte Anthropic tegevjuht Dario Amodei, kes on kõige häälekamalt nõudnud tehisintellektiga seotud ohtudele tähelepanu pööramist.

Riigid teevad kaubanduses väikeseid edusamme 

Vaatamata jätkuvatele kaubanduspingetele ei suudetud neljapäeval kuigi palju saavutada. 

Pooled leppisid kokku olemasoleva kaubandusleppe pikendamises kahe kuu võrra, lükates selle aegumise 10. jaanuarile, et võita aega laiema kokkuleppe sõlmimiseks. 

Peking soovis kaheaastast pikendust.

Hiina nõustus ostma 25 miljonit tonni USA sojaube ning on selle täitmisel olnud Bessenti varasemate sõnade kohaselt "väga pühendunud". Samas oldi "veidi graafikust maas" ligi 17 miljardi dollari väärtuses teiste põllumajanduslike kohustustega, mille täitmist Washington nõuab. 

Riigijuhid arutasid ka olukorda Ukrainas ja Lähis-Idas

Xi ja Trump arutasid kohtumisel ka Venemaa sõda Ukraina vastu ning olukorda Lähis-Idas, vahendas Ukrinform Hiina välisministeeriumi teadet. 

"Mõlemad riigipead vahetasid mõtteid ka peamistes rahvusvahelistes ja regionaalsetes küsimustes, nagu olukord Lähis-Idas, Ukraina kriis ning Korea poolsaar," seisis ministeeriumi avalduses.

Hiina välisministeerium ei avaldanud teemade arutelu üksikasju.

Ministeeriumi teatel väljendasid Xi ja Trump vastastikust toetust novembris Hiinas toimuva APEC-i riigijuhtide mitteametliku kohtumise ning detsembris USA-s toimuva G20 tippkohtumise õnnestumisele.

Valge Maja ees ajakirjanikega suheldes ütles Trump vaid lühidalt: "Meil oli suurepärane kohtumine."

Ajakirjanike küsimustele, sealhulgas Taiwani teemal, Trump ei vastanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Wall Street Journal, Ukrinform

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:12

Sinijärve raamatusoovitused: Vadi "Armastuse hambajäljed" on isalik, isiklik ja inimlik juttuderaamat

09:08

Gakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi

08:46

WSJ: Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud

08:36

Obradovici naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks

08:34

Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet

08:23

Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust Uuendatud

08:01

Haaland aitas üle aastakümnete Norral võita Taanit

07:50

Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast Uuendatud

07:31

Otse kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

07:19

Raport: Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

24.09

Sõja 1674. päev: ISW andmeil edenesid Ukraina väed korraga kolmes oblastis Uuendatud

24.09

Meedia: CIA andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt

24.09

Ligi palgamuredest: kurta kõige kõvemini ei sobi nendel, kellele tehakse positiivne erand

24.09

Uuring: kuus kuni kaheksa tundi und öösel seostub väiksema haigusriskiga

24.09

MUBA palus ministeeriumilt 400 000 eurot õppetöö jätkamiseks

24.09

Maakohus mõistis Olerexi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi Uuendatud

24.09

Kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse, palgafond kasvab 2,9 miljoni võrra

23.09

Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laulu loata kasutamise eest poliitreklaamis

24.09

Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidu peole

24.09

Kohus ei pikendanud ministeeriumiga vaidleva Heidi Jõksi esmast õiguskaitset

ilmateade

SPORT

09:08

Gakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi

08:36

Obradovici naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks

08:01

Haaland aitas üle aastakümnete Norral võita Taanit

24.09

Goidina hõivas Gruusias 12. koha

loe: kultuur

09:12

Sinijärve raamatusoovitused: Vadi "Armastuse hambajäljed" on isalik, isiklik ja inimlik juttuderaamat

24.09

Kunstnikud Britta Benno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese duonäituse

24.09

Ove Mustingu mustast komöödiast "Seatapp" ilmus mahukas filmiraamat

24.09

Pildid: Kumus tähistati erilinastusega dokumentalist Kersti Uibo 70. sünnipäeva

loe: eeter

24.09

Restoranikokk koolisööklas: lastele kala pakkudes peab olema järjekindel

24.09

Laulukirjutaja Emili Rohumaa: hirmu konkurentide ees mul pole

24.09

Eestis elav türklane Ahmet Köse: siin on ruumi elada

24.09

Mihkel Raud: Bono on kahtlemata fenomenaalne tüüp

Raadiouudised

24.09

Päevakaja (24.09.2026 18:00:00)

24.09

Tudengid avaldasid täna Tallinnas ja Tartus meelt

24.09

Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus

24.09

Valitsus tõstab õpetajate, päästjate ja kultuuritöötajate palkasid

24.09

Raadiouudised (24.09.2026 15:00:00)

24.09

Raadiouudised (24.09.2026 12:00:00)

24.09

Vajadus kättesaadava telefoni- ja veebipõhise emotsionaalse toe järele püsib suur

24.09

Tehisaru arendajad soovivad AI-le rahvusvahelisi reegleid

24.09

Raadiouudised (24.09.2026 09:00:00)

23.09

Päevakaja (23.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo