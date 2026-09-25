WSJ: Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud

USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab The Wall Street Journal. Riigijuhid pikendasid kaubanduslikku vaherahu kahe kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte.

Xi survestas Trumpi taas Taiwani küsimuses, rõhutades, et USA peaks seisma vastu saare iseseisvumisele.

Trumpi peamine eesmärk kohtumisel näis aga olevat rõhutada oma sõprust Xi-ga ja demonstreerida Valges Majas tehtud remonditöid.

Neljapäevaõhtusel riiklikul õhtusöögil peetud kõnes piirdus Trump viisakusavaldustega ega laskunud varasemate arutelude sisulistesse detailidesse.

Xi märkis lühidalt, et riigijuhtidel on arutatud küsimustes ühine arusaam.

Riigivisiit jätkuv reedel.

WSJ tõi välja viis peamist järeldust neljapäevasest kohtumisest.

Vähe konkreetseid vastuseid

Xi sai suurejoonelise vastuvõtu punasel vaibal.

Peking nõudis Xi kohtlemist täiesti võrdväärse partnerina, kuid Trump läks veelgi kaugemale. Ta tervitas oma ametivenda juba lennurajal, mis on USA presidendi puhul peaaegu ennekuulmatu, ning korraldas autoritaarsele liidrile vaatemängu, mis hõlmas sõjalennukite ülelende ja rikkalikku riiklikku õhtusööki.

Xi teatas, et Hiina kingib USA-le kaks hiidpandat.

Ühel hetkel peatus Trump presidentide portreede rea juures, kus Joe Bideni pildi asemel on allkirjamasina pilt.

Samuti näidati Xi-le Valge Maja lõunamurule rajatud uut helikopteriplatsi. Trumpile valmistas aga pettumust asjaolu, et tema ballisaal ei saanud õigeks ajaks valmis.

Visiit toimus kuus nädalat enne USA vahevalimisi.

Kampaanias on Trump nimetanud demokraate kommunistideks ja püüdnud keelata Valgesse Majja sisenemise neil meediaväljaannetel, kelle kajastus talle ei meeldi.

Trump lükkas tagasi väited Xi halva tervise kohta, kirjutades neljapäeva hommikul sotsiaalmeedias, et Hiina juht näeb välja "tugev, elujõuline ja heas vormis – parem kui kunagi varem."

Mitmed vabariiklastest senaatorid ei olnud vaatemänguga rahul

Trumpi pugejalikkus tekitas rahulolematust mitmetes vabariiklastest senaatorites. Senaatorite sõnul jäi neile arusaamatuks, mida erakond kommunistliku riigijuhi ja USA majandusrivaali võõrustamisest võidab.

"Ma arvan, et president Xi on roomaja," ütles Louisiana senaator John Kennedy. "President soovib temaga asju lahendada, ma imetlen seda ja soovin talle edu. Kuid ma olen president Xiga kohtunud... See mees arvab, et on jumalikul missioonil, ainult et tema jumalaks on ta ise."

Iowa senaator Joni Ernst tunnistas, et tseremoniaalsus tekitas temas ebamugavust, kuid ta avaldas lootust, et visiit toob midagi positiivset põllumeestele, kes on Trumpi tollipoliitika tõttu raskustesse sattunud.

Põhja-Carolina senaator Thom Tillis märkis, et punase vaiba vastuvõtt õõnestas vabariiklaste valimiskampaania püüdlusi tembeldada demokraate kommunistideks.

Xi hoiatas, et USA toetus Taiwanile võib tulevased suhted keeruliseks muuta

Hiina ametliku uudisteagentuuri Xinhua teatel kutsus Xi erakohtumisel USA-d üles "jääma õigele seisukohale ja seisma vastu Taiwani iseseisvusele".

Oma avalikus avakõnes andis Xi mõista, et USA ja Hiina peaksid vältima "Thukydidese lõksu", kus maailma juhtriik ja tema konkurent on määratud sõtta minema. See oli Hiina liidri peamine sõnum.

Xi eesmärk on liita Taiwani saar Hiina mandriosaga. USA ametiisikud on varem korduvalt hoiatanud, et Peking valmistub sõjaliselt konfliktiks.

USA järgib "strateegilise mitmetimõistetavuse" poliitikat, tugevdades relvamüügiga Taiwani kaitsevõimet, kuid andmata kindlat lubadust kaitsta saart Hiina rünnaku korral.

Mais ütles Trump ajakirjanikele, et ta "ei taha öelda", kas ta saadaks konflikti korras Taiwanile väed appi.

Kuna Trump otsib võimalusi suhete parandamiseks Hiinaga, ei ole ta endiselt heaks kiitnud 14 miljardi dollari suurust relvapaketti Taiwanile, hoolimata seadusandjate, sealhulgas vabariiklaste survest relvad kohale toimetada.

Xi sõnul suudab Hiina hoida tehisintellekti kontrolli all

Kuna kahe suurvõimu vahel käib võidujooks tehisintellekti arendamisel, on viimastel nädalatel järsult kasvanud mure, et AI-tehnoloogia võib väljuda inimese kontrolli alt. Kumbki juht ei tundunud aga sellest väljavaatest häiritud olevat.

"Meil on nii võimekus kui ka vastutus arendada ja hallata tehisintellekti headel eesmärkidel ning tagada, et tehisintellekti areng jääks alati inimese kontrolli alla ja teeniks inimeste heaolu," ütles Xi.

Trump on öelnud, et soovib jätta olukorra selliseks, nagu see on, kus mõlemad riigid võitlevad enda edu nimel.

Enne tippkohtumist käis rahandusminister Scott Bessent välja teavitussüsteemi idee, millega riigid saaksid teineteist hoiatada, kui mõni intsident ulatub riikliku julgeoleku tasemeni. Neljapäeva hilisõhtuks polnud selge, kas juhid ka seda ideed arutasid.

Neljapäevaõhtusel riiklikul õhtusöögil osalesid mitmed USA tehisintellektivaldkonna suurkujud, kuid puudus ettevõtte Anthropic tegevjuht Dario Amodei, kes on kõige häälekamalt nõudnud tehisintellektiga seotud ohtudele tähelepanu pööramist.

Riigid teevad kaubanduses väikeseid edusamme

Vaatamata jätkuvatele kaubanduspingetele ei suudetud neljapäeval kuigi palju saavutada.

Pooled leppisid kokku olemasoleva kaubandusleppe pikendamises kahe kuu võrra, lükates selle aegumise 10. jaanuarile, et võita aega laiema kokkuleppe sõlmimiseks.

Peking soovis kaheaastast pikendust.

Hiina nõustus ostma 25 miljonit tonni USA sojaube ning on selle täitmisel olnud Bessenti varasemate sõnade kohaselt "väga pühendunud". Samas oldi "veidi graafikust maas" ligi 17 miljardi dollari väärtuses teiste põllumajanduslike kohustustega, mille täitmist Washington nõuab.

Riigijuhid arutasid ka olukorda Ukrainas ja Lähis-Idas

Xi ja Trump arutasid kohtumisel ka Venemaa sõda Ukraina vastu ning olukorda Lähis-Idas, vahendas Ukrinform Hiina välisministeeriumi teadet.

"Mõlemad riigipead vahetasid mõtteid ka peamistes rahvusvahelistes ja regionaalsetes küsimustes, nagu olukord Lähis-Idas, Ukraina kriis ning Korea poolsaar," seisis ministeeriumi avalduses.

Hiina välisministeerium ei avaldanud teemade arutelu üksikasju.

Ministeeriumi teatel väljendasid Xi ja Trump vastastikust toetust novembris Hiinas toimuva APEC-i riigijuhtide mitteametliku kohtumise ning detsembris USA-s toimuva G20 tippkohtumise õnnestumisele.

Valge Maja ees ajakirjanikega suheldes ütles Trump vaid lühidalt: "Meil oli suurepärane kohtumine."

Ajakirjanike küsimustele, sealhulgas Taiwani teemal, Trump ei vastanud.