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Albaania peaminister trotsib protestilainet ja keeldub tagasi astumast

Välismaa
Meeleavaldaja hoiab Tiranas valitsusvastase protesti ajal Albaania lippu
Meeleavaldaja hoiab Tiranas valitsusvastase protesti ajal Albaania lippu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ARMEND NIMANI
Välismaa

Albaania pealinnas Tiranas jätkuvad juba mitmendat päeva meeleavaldused, kuid ligi 13 aastat võimul olnud peaminister Edi Rama keeldub tagasi astumast. Protestijad nõuavad tema lahkumist kõrgete õppemaksude, elukalliduse ja valitsuse korruptsioonikahtlustuste tõttu.

Kolmapäeval süütasid tuhanded meeleavaldajad valitsushoone ja kaks pangahoonet ning loopisid politseinikke kivide ja süütepommidega. Politsei kasutas vastuseks pisargaasi ja veekahureid, vahendas The Times.

Neljapäeval sulgesid protestijad Tirana kesklinna, nõudes Rama tagasiastumist. Peaminister lükkas nende nõudmised aga tagasi.

"Mis puutub üleskutsetesse minu tagasiastumiseks, siis valitsusi vahetatakse demokraatlike valimiste teel. Meil ​​olid eelmisel aastal valimised, mitte revolutsioon," teatas peaminister. 

Rama juhib Sotsialistlikku Parteid ja valiti eelmisel aastal tagasi peaministriks, lubades viia Albaania Euroopa Liitu.

Rahulolematus Rama valitsusega on kestnud juba mitu kuud. Suvel puhkesid üleriigilised meeleavaldused seoses USA presidendi Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri kavandatava 1,4 miljardi euro suuruse luksuskuurordiga Albaania lõunarannikul, mis ohustaks kaitsealust loodust.

Teisipäeval algasid haridusministeeriumi hoone ees uued meeleavaldused, kus protestijad kritiseerisid ülikoolide kehva olukorda ja kõrget elukallidust. Haridusministeeriumi lähedal asuv Raiffeisen Banki filiaal läks samuti põlema.

Meeleavaldajad, kellest mõned kandsid maske, loopisid kive ja bensiinipomme. Politsei vastas pisargaasi ja veekahuritega. Kokkupõrked kestsid südaööni.

Siseminister Ervin Dema sõnul kasutavad opositsioonipoliitikud ja võõrjõud üliõpilaste rahulolematust ära, et tekitada riigis vägivaldsete kokkupõrgete kaudu ebastabiilsust. Opositsioon süüdistab võime liigse jõu kasutamises.

Euroopa Liidu esindus Albaanias kutsus võime üles hoiduma ülemäärasest jõukasutusest, viidates teadetele politsei vägivallast meeleavaldajate ja ajakirjanike vastu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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