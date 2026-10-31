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Albaania pealinnas lahvatas taas valitsusvastane protest

Välismaa
Meeleavaldus Albaanias.
Meeleavaldus Albaanias. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Maskides meeleavaldajad loopisid laupäeval Albaania pealinnas politseinikke kividega järjekordsel valitsusvastasel meeleavaldusel, millel nõuti peaminister Edi Rama tagasiastumist.

Juhita meeleavaldused algasid mais rahumeelselt korruptsioonikahtluste tõttu, olles ajendatud vastuseisust kaitsealale kavandaud luksushotelli projektile, mis on seotud USA presidendi Donald Trumpi perekonnaga.

Oktoobri keskpaigast on need kasvanud üle sageli vägivaldsete protestide laineks, millega avaldatakse meelt ka tervishoiusüsteemi puudujääkide ja noorte kehvade tulevikuväljavaadete vastu.

Laupäevane protest algas Tiranas haridusministeeriumi ees rahumeelselt, enne kui kümned noorukid hakkasid politseinikke sillutisekividega loopima ja prügikaste süütama.

Reedel ütles siseminister Ervin Demo, et riiki raputavates protestides on seni viga saanud 350 inimest, sealhulgas umbes 200 politseinikku ja ligikaudu 40 möödujat.

Tema sõnul on vahistatud 269 alla 18-aastast noort.

Valitsus karmistas kolmapäeval protestidevastaseid meetmeid, kehtestades vägivaldsetele osalejatele kuni 5500 euro suurused trahvid.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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