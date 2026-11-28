Albaania politsei kasutas laupäeval Tiranas valitsusvastaste meeleavaldajate vastu pisargaasi ja veekahureid, kui maskides noormehed ründasid valitsushooneid ning sattusid korrakaitsjatega kokkupõrgetesse.

Albaaniat on juba kuid raputanud meeleavaldused, mis on sageli eskaleerunud ägedateks lahinguteks politsei ja meeleavaldajate vahel.

Ilma kindla juhita protestiliikumine sai alguse mais rahumeelsete meeleavaldustega looduskaitsealale kavandatud luksushotelli projekti vastu, mis on seotud USA presidendi Donald Trumpi perekonnaga.

Projekt õhutas viha väidetava korruptsiooni pärast ning oktoobris laienesid protestid ka kehva tervishoiusüsteemi ja noorte tulevikuväljavaadete puudumise vastu.

Meeleavaldajad on nõudnud peaministri Edi Rama tagasiastumist ja vägivald on eskaleerunud.

Laupäeval kogunesid Tirana kesklinna tuhanded inimesed, kui tudengid ja opositsiooniparteid kutsusid üles üleriigilisele meeleavaldusele.

Meeleavaldus langes ajaliselt kokku iseseisvuspäeva nädalavahetusega, mis on tavaliselt pidustuste aeg.

AFP reporter nägi, kuidas maskides meeleavaldajad purustasid transpordiministeeriumi ja keskpanga aknaid ning üritasid maha murda siseministeeriumi ust.

Meeleavaldajad loopisid politsei pihta kive, suitsugranaate ja ilutulestikurakette, politsei vastas pisargaasi, pipragaasi ja veekahuritega.

AFP ajakirjanikud nägid ka, kuidas üks politseinik tulistas vähemalt ühel korral kummikuule.

Videomaterjalidelt oli näha, kuidas peamist puiesteed kattis paks suits, samal ajal kui meeleavaldajad ja politsei üksteist erinevate esemetega loopisid.

Tervishoiuministeeriumi teatel sai viga kaheksa inimest, sealhulgas üks politseinik ja kaks ajakirjanikku.

Oktoobri lõpus võttis valitsus vastu seaduse, mis kehtestab kuni 500 000 leki (5573 euro) suurused trahvid vägivalla, rüüstamise või meeleavalduste ajal oma isiku varjamise eest.

Seadus andis politseile õiguse ajutiselt piirata kogunemisi avalike asutuste lähedal ja karistada veebis vägivallale õhutamise eest.

Pärast seda on meeleavaldustel osalenud vähem inimesi.

Euroopa Liit, millega Albaania pürgib liituma, on kutsunud üles uurima politsei liigset jõukasutust ning ärgitanud kõiki osapooli pingeid maandama.