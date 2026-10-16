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Ministeerium plaanib Eesti passid taas siniseks teha

Eesti
Eesti passide võimalik värvimuutus.
Eesti passide võimalik värvimuutus. Autor/allikas: ERR
Eesti

Siseministeerium plaanib uuendada Eesti passide kujundust ja lisada neisse uusi turvaelemente. Muudatused tulevad mitmes järgus ning praegused passid kehtivad nende kehtivusaja lõpuni.

Eesti kodaniku pass saab eelnõu järgi 2030. aastast taas sinised kaaned. Juba tuleval aastal uuendatakse aga nii kodaniku kui ka välismaalase passi turvaelemente.

Siseminister Igor Taro sõnul tekkis mõte kaante värvi muuta uue passi ettevalmistamisel.

"Iseenesest me pidime üle vaatama kogu uue põlvkonna Eesti passi kujunduse ja sealt tekkiski mõte, et kuna Eesti pass on riigi ja selle kodaniku vaheline esinduslik side rahvusvahelises suhtluses ja ta on peamine isikut tõendav dokument reisimisel, siis peaks selle visuaalne vorm peegeldama ka Eesti riigi värve," rääkis Taro ERR-ile.

Sinised kaaned olid ka enne Teist maailmasõda ning pärast taasiseseisvumist välja antud Eesti passidel. Turvauuendused jõuavad välismaalase passi tuleva aasta jaanuaris ja kodaniku passi juulis. Muu hulgas lisatakse passi rändrahnukujuline osaliselt läbipaistev aken, milles on tammelehekujuline kiibiantenn. Kasutaja allkirjakujutis liigub teiselt leheküljelt kolmandale.

Kaante värv muutub hiljem. Taro selgitas, miks on muudatused eri aegadele kavandatud.

"See on sellepärast, et meil kehtib nii-öelda passifüüsilise tootmise leping kuni 2030. aastani. Et mitte mingisugust lisakulu või lisaliigutusi ei peaks tegema värvi muudatusega seoses, siis ta loomulikul teel lihtsalt vahetub."

Seletuskirja järgi ei muutu passi kantavad isikuandmed ning dokumendi taotlejal pole vaja teha lisatoiminguid. Kuidas puudutab uus kujundus aga neid, kelle pass kehtib veel pärast muudatuste jõustumist?

"Nii nagu see on varem olnud, et kui me oleme uue põlvkonda passid toonud, siis mõlemad passid kehtivad paralleelselt. Mingisugust eraldi passivahetuse kampaaniat me ei tee. Olemasolevad passid kehtiksid lõpuni ja siis tuleksid sinised ringlusse loomuliku uuendamise käigus," sõnas Taro.

Valimiseelne asendustegevus

Eelmine siseminister Lauri Läänemets (SDE) oli eelnõu suhtes kriitiline.

"Arvestades, et meil tuleb tegeleda järjest rohkem Vene hübriidrünnakute ennetamisega, arvestades politsei ja päästeameti koosseisuga seotud väljakutseid, arvestades olukorda migratsiooniga, siis siseministri fookus on täiesti vales kohas. Meil on olulisemaid asju, millega tegeleda. Miks tegeleda küsimustega, kuhu kulutada palju riigi ressurssi ja kus mingit vajalikku tulemust ühiskonnale ei tule?" ütles ta Postimehele.

Ka Europarlamendi liige Jüri Ratas (Isamaa) tõdes, et kuigi sinine värv on ilus ning EL-i ühine värvilahendus on soovituslik, mitte kohustuslik, siis talle tundub passivärvusega tegelemine paratamatult valimiseelse asendustegevusena.

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