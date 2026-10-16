Bloomberg: EL kiirendab SpaceX-ile konkurendi loomist

Uudisteagentuuri Bloomberg teatel esitab Euroopa Liit lähiajal dokumendid satelliidiprojekti käivitamiseks, mille eesmärk on konkureerida Elon Muski ettevõttega SpaceX ning vähendada Euroopa sõltuvust USA satelliitsideteenustest.

RBC-Ukraine vahendab Bloombergi uudist, mille kohaselt on projekti võimalikke konkurentsiprobleeme viimase aasta jooksul põhjalikult analüüsitud, et lihtsustada selle ametlikku heakskiitmist.

Project Bromo eesmärk on vähendada Euroopa sõltuvust USA teenusepakkujatest, sealhulgas SpaceX-ist. Itaalia Leonardo ning Prantsusmaa Airbus ja Thales soovivad luua tugeva Euroopa ettevõtte, mis aitaks arendada kohalikku kosmosetööstust ja suurendada Euroopa sõltumatust kosmosetehnoloogia valdkonnas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on projektile toetust avaldanud. Samas on konkurentsivolinik Teresa Ribera rõhutanud, et projekti puhul kehtivad konkurentsireeglid samamoodi nagu teistelegi ettevõtmistele ning erikohtlemist ei võimaldata.

Ettevõtmine on üks esimesi projekte, mille puhul katsetatakse EL-i uuendatud ühinemiskontrolli põhimõtteid. Nende eesmärk on soodustada Euroopa suurfirmade teket ja aidata neil konkureerida USA ja Hiina ettevõtetega.

Samal ajal seisab Ukraina silmitsi satelliitside probleemidega. Rahvusvahelise meedia teatel tuli korraldus piirata Ukraina satelliitsidet Valgest Majast. Seni pole aga teada, kes täpselt sellise taotluse esitas.