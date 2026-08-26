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Prantsuse tehnoloogiafirma püüab Palantirile konkurentsi pakkuda

Välismaa
Prantsusmaa pealinn Pariis
Prantsusmaa pealinn Pariis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Benoit Tessier
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsusmaa tehnoloogiafirma ChapsVision üritab pakkuda alternatiivi USA andmeanalüüsihiiglasele Palantirile. Samal ajal üritavad Euroopa riigid vähendada oma sõltuvust USA tehnoloogiast.

ChapsVision võitis juunis Prantsusmaa valitsuse hanke ning hakkab riigi sisejulgeolekuametis Palantiri lahendusi välja vahetama. ChapsVision peab praegu läbirääkimisi ka teiste Euroopa riikide valitsustega, vahendas Financial Times

Leht toob välja, et ChapsVisioni edu taga on osaliselt Euroopa riikide kasvav soov vähendada sõltuvust USA tehnoloogiaettevõtetest. Palantiri kasutatakse laialdaselt USA kaitse- ja luureasutustes, kuid ettevõtte roll ja seosed USA poliitikaga on Euroopas tekitanud üha rohkem küsimusi.

"Meie algoritmid, arhitektuur ja lähtekood on läbipaistvad. Need on avatud," ütles ChapsVisioni tegevjuht Silvano Sansoni. 

Lisaks suveräänsusega seotud küsimusele seab  ChapsVision kahtluse alla ka Palantiri ärimudeli. Sansoni sõnul on firma tarkvara ja algoritmid läbipaistvad ning klientidele antakse üle vajalikud teadmised ja oskused, selle asemel, et nad jääksid aastakümneteks sõltuma ettevõtte inseneridest. ChapsVisioni eesmärk on pärast süsteemi juurutamist edasi liikuda järgmise projekti juurde.

Pariisis asuv ChapsVision asutati 2019. aastal ning alustas finantssektori tööriistade arendamisest. Praeguseks on firma käive kasvanud ligi 200 miljoni euroni,  ChapsVision on teinud ligi 30 ülevõtmist. 

Umbes pool ettevõtte rahavoost tuleb avalikust sektorist, kuid selle klientide seas on ka suured rahvusvahelised kontsernid, nagu L'Oréal, Airbus ja Pfizer. 

ChapsVision on juba võitnud Saksamaa luureteenistuse hanke ning konkureerib Palantiriga ka kahe suure Saksamaa lepingu nimel, mis hõlmavad politseid ja Bundeswehri. 

Samas ootab ChapsVisioni rahvusvahelisel turul ees karm võitlus, sest Palantiri turuväärtus on ligi 420 miljardit dollarit.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron püüab siiski edendada kodumaist tehnoloogiat, ehkki mitmed riigi toetatud projektid on kannatanud killustatud hangete, tehniliste puuduste või vähese kasutuselevõtu tõttu.

"Üleminek Palantirilt ChapsVisionile on eelkõige poliitiline samm. Võime endalt küsida, kas tegemist on tõepoolest strateegilise valikuga, mis põhineb selgel arusaamal kaalul olevast ja ChapsVisioni tehnoloogilisest võimekusest, või pigem on tegu avalike suhete sammuga, mille eesmärk on vaigistada kriitikat valitsuse tihedate sidemete pärast suurte Ameerika tehnoloogiaettevõtetega," ütles Pariisis asuva rahvusvaheliste suhete mõttekoja IRIS teadur Charles Thibout.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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