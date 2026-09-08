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Euroopa suurimad mobiilioperaatorid kaaluvad satelliitside konsortsiumi loomist

Välismaa
Satelliit kosmoses
Satelliit kosmoses Autor/allikas: SCANPIX / piemags / AWU
Välismaa

Euroopa suurimad mobiilsidefirmad Deutsche Telekom, Orange, Vodafone Group ja Telefónica peavad läbirääkimisi konsortsiumi loomiseks, et osaleda Euroopa Liidu satelliitsageduste hankes, et hakata pakkuma otse mobiiltelefonidele suunatud satelliitsideteenuseid, teatas USA majandusuudiste väljaanne Bloomberg esmaspäeval asjaga kursis olevatele allikatele viidates.

Bloombergi andmetel esitaks grupp ühiselt pakkumise osalemaks konkursil 2 GHz sagedusala kasutamiseks, mille EL on soovinud reserveerida kohalikule operaatorile. Plaani eesmärk on tugevdada Euroopa sõltumatut satelliitside võimekust.

Konsortsiumi ega pakkumises osalemise kohta ei ole veel lõplikke otsuseid tehtud, märkis Bloomberg.

Vodafone, Orange ja Telefónica keeldusid kommentaaridest, Deutsche Telekomilt ei õnnestunud Reutersil üldse vastust saada.

Mais teatas Euroopa Liit plaanist eraldada suurem osa väärtuslikust satelliitside sagedusvahemikust mobiiltelefoniteenuste pakkumiseks Euroopa ettevõtetele ning vähendada samal ajal USA operaatorite võimalikku osa. Selle eesmärk on edendada Euroopa ettevõtlust ja vähendada sõltuvust suurtest USA tehnoloogiaettevõtetest.

Euroopa Komisjon määras kaks kolmandikku EL-i 290 satelliidist koosneva mitmeorbiidilise satelliidivõrgustiku IRIS² spektrist kommertskasutuseks, jagades selle võrdselt EL-i ja Euroopa Liidu väliste operaatorite vahel.

Konsortsium kavatseks teha pakkumise EL-i operaatoritele ette nähtud osale.

IRIS² on Euroopa vastus USA satellitside ettevõttele Starlink ning seda juhivad Euroopa Komisjon ja konsortsium, kuhu kuuluvad SES SA, Eutelsat ja HispaSat.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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Euroopa suurimad mobiilioperaatorid kaaluvad satelliitside konsortsiumi loomist

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