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RKAS pani Tallinna Liivalaia kohtumaja taas nurjunud oksjoni järel vabamüüki

Majandus
Endine kohtumaja
Endine kohtumaja Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Tallinnas Liivalaia tänaval asuva endise kohtumaja kinnistu müük on kolmel korral ebaõnnestunud ning nüüd pani Riigi Kinnisvara AS selle vabamüüki ehk üritab sellele ostjat leida ilma müügiperioodile lõpptähtaega seadmata.

Endise kohtumaja kinnistut on RKAS üritanud maha müüa kolm korda. Esimest korda läks see enampakkumisele 2023. aasta suvel alghinnaga 4,5 miljonit eurot, kuid pakkumisi ei tulnud ja asjatundjad heitsid ette liiga kõrget hinda.

Teist korda pani RKAS hoone müüki eelmise aasta sügisel ning alghind langetati 4,14 miljoni euroni. Sellest hoolimata ostjat ei leitud ning järeldati, et ostjale annaks vajalikku kindlust, kui detailplaneering saaks kinnitatud.

Seepärast pandi müük vahepeal seisma, kuid tänavu suvel, kui Tallinn oli lõpuks ka detailplaneeringu kehtestanud, läks RKAS müügiga kolmandale katsele, jättes alghinna muutmata. Paraku lõppes seegi enampakkumine tulemuseta: tähtajaks ehk 11. septembriks ei ilmunud välja ühtki ostuhuvilist.

RKAS-i müügijuht Marko Künnapas ütles ERR-ile, et praeguses turuolukorras võivad juba veidi suuremad äriarendused vajada pikemat ettevalmistus- ja otsustusaega ning neljanädalane enampakkumise periood ei pruugi olla potentsiaalsetele ostjatele piisav.

"Riigi Kinnisvara lähtub müügihinna määramisel koostatud eksperthinnangust. Seetõttu ei saa pakkumuste puudumisest otseselt järeldada, et kinnistu hind oleks liiga kõrge või kehtiv planeering arendajatele ebaatraktiivne," lausus Künnapas. "Pigem tuleb arvestada, et sellise mahuga arendusprojektile ostja leidmine võib võtta rohkem aega."

Nüüd on hoone vabamüügis ning selle hind on jätkuvalt 4,14 miljonit eurot. Künnapase sõnul võimaldab vabamüük hoida kinnistut müügis pikema perioodi jooksul, ilma et sellele oleks määratud kindel lõpptähtaeg. Huvilised saavad ostupakkumusi esitada jooksvalt.

"Kui laekub esimene nõuetele vastav pakkumus, avaldame selle kohta info Riigi Kinnisvara kodulehel ja kinnisvaraportaalides. Seejärel on teistel huvilistel kaks nädalat aega oma pakkumus esitada. Kui selle aja jooksul tehakse kõrgem pakkumus, pikeneb pakkumuste esitamise tähtaeg kolme tööpäeva võrra," kirjeldas ta müügiprotsessi ja lisas, et kõiki pakkumuse esitanud huvilisi teavitatakse uutest pakkumustest.

Ühtlasi jälgib RKAS jätkuvalt turu huvi ja võimalike ostjate tagasisidet. Kui huvi jääb väheseks ja pakkumisi ei tehta, hinnatakse Künnapase sõnul, kas oleks tarvis müügitingimusi muuta või muid samme astuda. Konkreetset tähtaega ei ole selleks aga praegu määratud.

"Meie eesmärk on leida kinnistule ostja turutingimustele vastava hinnaga ning oleme valmis arvestama, et see võib võtta aega," nentis RKAS-i müügijuht.

Detailplaneeringu kohaselt on 0,77 hektari suuruse Liivalaia 24 kinnistu sihtotstarve kuni 15 protsendi ulatuses elamumaa ning vähemalt 85 protsenti ärimaa. Sinna võib ehitada kuni 12-korruselise eluruumidega ärihoone või ärihoone.

Detailplaneeringu koostamise algatas Tallinna linnavalitsus 2016. aasta aprillis ehk selle kehtestamiseni läks kümme aastat.

Liivalaia endise kohtumaja detailplaneeringu illustratsioon. Autor/allikas: M. Aunin/A. Aasmaa

Toimetaja: Karin Koppel

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