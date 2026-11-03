X!

Filmiarhiivi endist kinnistut Tallinnas tahab endale kuus ostuhuvilist

Eesti
Ristiku 84.
Ristiku 84. Autor/allikas: RKAS
Eesti

Tallinnas Ristiku tänava lõpus asuva endise Tallinna garnisoni peavahimaja ja viimati filmiarhiivi tegutsemispaigaks olnud kinnistu ostmiseks laekus tähtajaks kuus pakkumist.

1950-ndate alguses ehitatud Tallinna garnisoni komandatuuri hoone anti 1990-ndatel üle filmiarhiivile, kuid eelmisel aastal kolis rahvusarhiiv oma üksused, muu hulgas ka filmiarhiivi rahvusraamatukogu hoone Endla tänava poolsesse korpusesse.

Riigi Kinnisvara AS pani kinnistu enampakkumisele 790 000 euro suuruse alghinnaga. Esialgu 2. novembril lõppema pidanud enampakkumine pikenes 3. novembrini, sest tehnilise tõrke tõttu ei õnnestunud osal pakkujatest oma pakkumist esitada.

Ristiku 84. Autor/allikas: RKAS

RKAS-i müügijuht Marko Künnapas ütles ERR-ile, et tähtajaks laekus kuus pakkumust.

"Hetkel me veel ei saa avaldada parima pakkumuse tegijat ja summat, kuna pakkumistele tehakse enampakkumise tingimustele vastavuse kontroll ja tulemused kinnitatakse Riigi Kinnisvara juhatuse poolt," sõnas Künnapas.

Ristiku 84 kinnistul asub kivist peahoone ning abihoone, muu hulgas on kinnistul ka oma lokaalne kahe katlaga gaasikatlamaja.

Ristiku 84. Autor/allikas: RKAS

Müügikuulutuse järgi loob Ristiku 84 avar piirdeaiaga ümbritsetud krunt ideaalsed eeldused tuleviku kinnisvaraprojekti elluviimiseks. 

Tallinna kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub Ristiku 84 korterelamute juhtotstarbega alal, aga menetluses olev Põhja-Tallinna üldplaneering näeb piirkonnas ette peamiselt ettevõtlusele suunatud segahoonestusala.

Ristiku 84. Autor/allikas: RKAS

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

17:08

Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

17:05

Eestisse tullakse tööle varasemast ajast vähem

17:00

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

16:55

TEHIK väljastas PPA-le terviseandmeid piisava õigusliku aluseta

16:55

Rootsi parlament ei toetanud Ringqvisti kandidatuuri peaministriks

16:48

Tusk: Poola hoidis Kaliningradi oblasti piiril ära võimaliku provokatsiooni

16:41

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

16:39

Filmiarhiivi endist kinnistut Tallinnas tahab endale kuus ostuhuvilist

16:27

Oidsalu: mulle on jäänud mulje, et kaitsevaldkonnas on jõulud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

02.11

Küberründaja tõstis Selveri külmleti temperatuuri 50 soojakraadini Uuendatud

02.11

Draamateater müüs menulavastuste piletid veebis maha mõne minutiga

02.11

Iraan võttis leebema tooni ja naftahinnad kukkusid järsult

02.11

Sisepingetes EKKM muudab juhtimist ja koondab kolm töötajat Uuendatud

02.11

Tähtis Venemaa naftapiirkond vajub üha sügavamale võlgadesse

10:53

Raimond Kaljulaid teatas poliitikast lahkumisest Uuendatud

10:27

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

10:15

Häkkerid blokeerivad venelastel nende Hiina autode kasutamist

17:00

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

07:08

USA tegi Iraanile piiratud ulatusega rünnaku

ilmateade

SPORT

17:08

Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

16:41

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

16:00

Eesti naiskond sai teada vastased Rahvuste liigas

15:53

Tamm ja Neel pidid kaotusega leppima

loe: kultuur

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

15:10

Eesti juurtega produtsent Umru esineb laupäeval Tallinnas klubis Mod

14:16

Galerii: lõppesid Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted

13:07

Artises toimub režissöör Andrei Zvjagintsevi retrospektiiv

loe: eeter

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

16:15

Rene Radala: teenistuskoertele tuleb julgeolekuolukorra tõttu rolle juurde

15:02

Hobikokk: vitamiinipomm kõrvits sobib kõikide roogade sisse

14:11

Arne Merilai: riskantselt käitumine pole seniajani minu elust kadunud

Raadiouudised

15:35

Paarkümmend hoonet saab riigi toel energiatõhusamaks

15:30

Raadiouudised (03.11.2026 15:00:00)

12:45

Soome jäähokiliit juhib võitlust Venemaa eemalhoidmiseks MM-ilt

12:40

Raimond Kaljulaid lahkub poliitikast

12:35

Öösel võib tulla kuni kaks miinuskraadi

12:25

Raadiouudised (03.11.2026 12:00:00)

09:55

USA vahevalimistel käib tihe rebimine Texases ja Kansases

09:50

Maa väärtuse tõus ei too samaväärset maamaksu tõusu

09:45

Sadu liigub pärastlõunal põhjast lõuna poole

09:20

Raadiouudised (03.11.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo