Filmiarhiivi endist kinnistut Tallinnas tahab endale kuus ostuhuvilist

1950-ndate alguses ehitatud Tallinna garnisoni komandatuuri hoone anti 1990-ndatel üle filmiarhiivile, kuid eelmisel aastal kolis rahvusarhiiv oma üksused, muu hulgas ka filmiarhiivi rahvusraamatukogu hoone Endla tänava poolsesse korpusesse.

Riigi Kinnisvara AS pani kinnistu enampakkumisele 790 000 euro suuruse alghinnaga. Esialgu 2. novembril lõppema pidanud enampakkumine pikenes 3. novembrini, sest tehnilise tõrke tõttu ei õnnestunud osal pakkujatest oma pakkumist esitada.

Ristiku 84. Autor/allikas: RKAS

RKAS-i müügijuht Marko Künnapas ütles ERR-ile, et tähtajaks laekus kuus pakkumust.

"Hetkel me veel ei saa avaldada parima pakkumuse tegijat ja summat, kuna pakkumistele tehakse enampakkumise tingimustele vastavuse kontroll ja tulemused kinnitatakse Riigi Kinnisvara juhatuse poolt," sõnas Künnapas.

Ristiku 84 kinnistul asub kivist peahoone ning abihoone, muu hulgas on kinnistul ka oma lokaalne kahe katlaga gaasikatlamaja.

Ristiku 84. Autor/allikas: RKAS

Müügikuulutuse järgi loob Ristiku 84 avar piirdeaiaga ümbritsetud krunt ideaalsed eeldused tuleviku kinnisvaraprojekti elluviimiseks.

Tallinna kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub Ristiku 84 korterelamute juhtotstarbega alal, aga menetluses olev Põhja-Tallinna üldplaneering näeb piirkonnas ette peamiselt ettevõtlusele suunatud segahoonestusala.