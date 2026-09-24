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RKAS pani kuue miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud

Majandus
Endise Tallinna muusikakeskkooli hoone
Endise Tallinna muusikakeskkooli hoone Autor/allikas: Tallinna muusikakeskkooli sotsiaalmeedialehekülg
Majandus

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus aastatel 1961–2022 tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot.

Müüki pandud tervikvara hõlmab Vabaduse puiestee ja Jannseni tänava vahelises kvartalis asuvaid hoonestatud kinnistuid (Vabaduse pst 130a, J. V. Jannseni tänav 38a / Vabaduse puiestee 130 ja J. V. Jannseni tänav 38), mille kogupindala on 33 127 ruutmeetrit. Tegemist on piirkonna ühe suurema ja rohelisema tervikliku arendusobjektiga, märkis RKAS müügikuulutuses.

Müüdaval maa-alal puudub kehtiv detailplaneering. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asuvad J. V. Jannseni tänav 38 ning J. V. Jannseni tänav 38a // Vabaduse puiestee 130 kinnistud segahoonestusalal, mis võimaldab sinna kavandada elamis- ja äripindu või kombineeritud segafunktsiooniga kvartalit. Vabaduse puiestee 130a kinnistu paikneb avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alal, mis sobib eelkõige haridus-, ühiskondliku või kogukondliku tegevuse edendamiseks.

Pakkumuste esitamine toimub RKAS-i ametlikus müügikeskkonnas, kus on kättesaadavad ka täpsemad osalemistingimused, dokumentatsioon ja joonised. Enampakkumise tähtajaks on määratud 22. oktoober.

Muusikakeskkool ühines MUBA-ga ja kolis kesklinna

Nõmmel asunud kompleks jäi tühjaks 2022. aasta suvel, kui Tallinna muusikakeskkool lõpetas seal pärast enam kui kuut aastakümmet tegevuse.

Sama aasta 1. septembril liideti Tallinna muusikakeskkool, Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool ning Tallinna balletikool riigikooliks Tallinna muusika- ja balletikooliks (MUBA). Uus kool alustas õppetööd Tallinnas Pärnu maanteel valminud uues õppehoones.

Toimetaja: Mari Peegel

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