Inimesed jätavad järjest rohkem raviarveid maksmata

Pärast visiiditasu tõusu eelmisel aastal on inimesed hakanud aina enam haiglatele võlgu jääma. Kui paari kuu jooksul ei õnnestu haiglal võlga kätte saada, antakse nõue inkassole ning siis võib 20-eurone visiiditasu minna märksa kallimaks maksma. Erakorralist abi võlglased saavad, aga eriarsti jutule enam mitte.

Poolteist aastat tagasi läks arstil käimine neli korda kallimaks ehk visiiditasu kerkis viielt eurolt 20 eurole ja voodipäeva tasu 2,5 euro pealt viiele. Pärast seda on Põhja-Eesti regionaalhaiglas kahekordistustunud võlgu jäänud patsientide arv, võlasumma aga kolmekordistus.

"Seal on voodipäevatasusid umbes 70 protsenti ja visiiditasusid, põhiliselt EMO visiiditasud, mis võlgu jäädakse, on 30 protsenti," lausus PERH-i teenindusjuht Anneli Habicht.

Habichti sõnul on pooltel puhkudel tegemist lihtsa unustamisega ja teine pool ei kavatsegi maksta. Enne inkassosse pöördumist püüab haigla paari kuu jooksul võla omal käel kätte saada.

"Kui me vaatame, millised sihtgrupid meile rohkem võlgu jäävad, siis tundub, et on vanemaealised -sellised pensionile minekule eelnevas eas - ja ka päris noored täiskasvanud. Sooliselt on niimoodi, et mehed kipuvad rohkem jääma võlgu," sõnas Habicht.

Mullu jäi Narva haiglale võlgu ligi 2200 inimest ja üldiselt on tegemist väikeste summadega, mis makstakse pärast meeldetuletust ära.

"Praegusel aastal üheksa kuuga on umbes 25 protsenti tõusnud võlgnike arv, aga samal ajal sellist käitumist, et me peaksime inkassosse jõuliselt pöörduma või keegi tahtlikult tahaks põgeneda selle kohustuse eest, et seda me küll märganud ei ole," ütles Narva haigla juht Üllar Lanno.

Selliseid muresid, nagu kolleegidel põhja pool, Tartu ülikooli kliinikumil pole.

"Kliinikum oma peamise tulu ravi eest saab ikkagi tervisekassa lepingust. Inimeste omaosalus moodustab alla kolme protsendi sellest. Meil käib pool miljonit inimest aastas ambulatoorsel vastuvõtul. Võib-olla 200-400 inimest on sellised, kellele tuleb saata meeldetuletusi arve tasumise osas," sõnas TÜ kliinikumi juhatuse liige Joel Starkopf.

Julianus Inkasso sõnul on haiglate nõuete arv kasvanud mõne protsendipunkti jagu, aga mõni raviasutus on esitanud nõudeid 10 protsenti enam.

"Kui see viis eurot oli visiiditasu, siis seda oli natukene lihtsam tasuda. 20 eurot, kui on olukord raske, on raskem tasuda või kui see meelest on läinud õigel hetkel tasuda, siis hiljem on väiksest pere-eelarvest seda lisaraha leida on keerukam," ütles Julianus Inkasso tegevjuht Merle Laurimäe.

Üle poole võlglastest maksavad peale Inkassolt tulnud kirja aasta jooksul võla ära, aga siis tuleb raha leida ka viiviste ja kuni 30-eurose sissenõude tasu jaoks.

"55 euro ringi võib see kerkida maksimaalselt, ma arvan, kui õigel ajal tegutseda," sõnas Laurimäe.