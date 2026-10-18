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Ukraina korraldas suure õhurünnaku Peterburi piirkonnas

Välismaa
Droonirünnaku järel puhkes tulekahju Peterburi sadama piirkonnas.
Droonirünnaku järel puhkes tulekahju Peterburi sadama piirkonnas. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu pühapäeva laiaulatusliku õhurünnaku Venemaa suuruselt teisele linnale Peterburile ja seda ümbritsevale regioonile, tabades energiaobjekte ja andmekeskust.

Peterburi kuberner Aleksandr Beglov teatas pühapäeva varahommikul, et droonirünnak tabas naftaterminali ja tsiviiltaristu objekte.

"Praegu kustutavad eriolukordade ministeeriumi päästjad tulekahjusid tsiviiltaristu objektidel Nevski, Krasnoselski, Krasnogvardeiski ja Moskva rajoonis ning Peterburi naftaterminali territooriumil. Ohutuse tagamiseks on piiratud Pulkovo lennujaama tegevust. Hukkunuid ei ole. Mobiilse interneti töös võib esineda häireid," öeldakse teates.

Peterburi ümbritsevas Leningradi oblastis sattus rünnaku alla ka tehnoloogiaettevõtte VK andmekeskust, teatas ettevõte.

"Leningradi oblastis asuvat VK andmekeskust rünnati mehitamata õhusõidukitega. VK teenused on kasutajatele tavapäraselt kättesaadavad," öeldakse ettevõtte teates.

VK on kasutajate arvu poolest Venemaa suurim tehnoloogiaettevõte. Sellele kuuluvad sotsiaalvõrgustikud VKontakte ja Odnoklassniki, uudisteplatvorm Dzen, e-posti teenus Mail ja pilveteenus Mail Cloud. Ettevõte arendab ka Venemaa riiklikku sõnumirakendust Maxi, muusika- ja videoteenuseid, suhtlus- ja tutvumisteenuseid, haridusplatvorme, mängukeskkonda ning mitmeid muid teenuseid. Lisaks pakub ettevõte tooteid ja teenuseid äriprotsesside digitaliseerimiseks.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas, et oblasti kohal hävitati 126 drooni.

"Leningradi oblasti kohal on alla tulistatud 126 mehitamata õhusõidukit. Lahingutegevus jätkub," kirjutas ta sõnumirakenduses Max.

Ukraina seirekanalid Exilenova+ ja Supernova+ teatasid, et ulatuslik Ukraina droonirünnak algas kohaliku aja järgi kell 2.50 ning selle järel puhkes mitu suurt tulekahju ning teatati plahvatustest.

Peterburi elanike filmitud pealtnägijavideotes on näha õhus lendavaid objekte, mis näivad olevat Ukraina droonid, ning linna õhutõrjesüsteemide tegevust. 5,6 miljoni elanikuga linnas, mis asub Ukraina piirist 856 kilomeetri kaugusel põhjas, valgustasid suured plahvatused öist taevast, kirjeldas väljaanne The Kyiv Independent.

Exilenova+ ja Supernova+ andmetel olid rünnaku sihtmärgid linna sadamataristu, naftatankerid ja andmekeskus. Videote põhjal näib mitmes kohas olevat puhkenud ulatuslik tulekahju.

Peterburi naftaterminal asub linna sadamas ning on üks Venemaa suurimaid kütuse ladustamise ja ekspordi rajatisi. Selle aastane käitlemismaht on väidetavalt 12,5 miljonit tonni.

Ukraina väed on sõja jooksul Peterburi korduvalt rünnanud. 4. juulil tabas Ukraina öise rünnaku käigus Peterburi naftaterminali ja kahjustas seda.

Samal ajal kui Moskva suurendab rünnakuid Ukraina tsiviil- ja energiataristu vastu, jätkab Ukraina löökide andmist Venemaa sügavuses asuvatele sihtmärkidele.

Viimastel päevadel on Ukraina droonide rünnakulained häirinud lennuliiklust Moskva ümbruses ning kahjustanud pealinnapiirkonna andmekeskusi.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, RBK-Ukraina, Interfax

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