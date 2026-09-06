X!

Sõja 1656. päev: Venemaa ründas Ukraina lennujaamu USA erisaadikute visiidi eel

Välismaa
{{1788667560000 | amCalendar}}
Venemaa ründas Ukraina lennujaamu.
Venemaa ründas Ukraina lennujaamu. Autor/allikas: Telegram/Volodõmõr Zelenski
Välismaa

Ööl vastu laupäeva ründas Venemaa Kiievi ja Borõspili rahvusvaheliste lennujaamade piirkonda, vahendab Briti väljaanne The Guardian.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 6. septembril kell 16.59:

- Venemaa ründas Ukraina lennujaamu USA erisaadikute visiidi eel;

- Ukraina relvajõud hävitasid Sotšis kaks Vene ründekopterit;

- Ukraina droonid ründasid Rjazani naftatöötlemistehast ja teisi Venemaa linnu;

- Zelenski nõunik hoiatas sõja jätkumisel vastastikuse hävitamise eest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1 390 sõdurit.

Venemaa ründas Ukraina lennujaamu USA erisaadikute visiidi eel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski seostas rünnakuid USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri saabumisega Kiievisse pärast kohtumist Venemaa juhi Vladimir Putiniga Moskvas.

Kiievi ja Borõspili rahvusvahelisi lennujaamu kaaluti USA saadikute võimalike saabumiskohtadena, märkis Zelenski.

Pärast kõnelusi Moskvas suundus USA delegatsioon lennujaama, et kohtuda pühapäeval Kiievis Zelenskiga.

Venemaa riigimeedia teatel kestsid suletud uste taga peetud kõnelused kolm tundi. Kuigi kohtumise üksikasjad pole veel teada, ütles Putini abi Juri Ušakov, et kohtumine oli konstruktiivne ja avameelne. Seni teadaolevalt ei saavutatud USA ja Venemaa kõnelustel läbimurret ega muutusi Kremli senistes nõudmistes.

Ušakovi sõnul ei piirdunud arutelud üksnes Ukraina sõja lõpetamisega. Ta rääkis, et jutuks tulid ka majandusküsimused ja võimalikud projektid Venemaa ja USA vahel, mis oleksid kasulikud mõlemale riigile.

Ukraina relvajõud hävitasid Sotšis kaks Vene ründekopterit

Ukraina relvajõud tabasid reedel Venemaal Krasnodari krais Sotši lennuväljal kolme vaenlase helikopterit, millest kaks hävitati ja üks sai kahjustusi, vahendas portaal Unian.

Allika andmetel on satelliitfotodel sõjaväehelikopterite seisupaigast tuvastatud hävitatud Ka-52 ja Mi-28. Lisaks registreeris satelliit ühe kahjustatud helikopteri Mi-8.

Ukraina korraldas reedel Sotšile ulatusliku rünnaku. Nii näiteks teatasid pealtnägijad tugevast tulekahjust Siriuse asula lähedal. OSINT-analüütikute andmetel asub selles piirkonnas Venemaa õhutõrjerakettide kompleks S-300 või S-400.

Lisaks puhkes Sotši piirkonnas tulekahju naftabaasis. Kohalikud elanikud teatasid tohutust leegisambast, mis oli eemalt nähtav.

Hiljem selgus, et naftaterminali rünnaku järel kehtestasid võimud Sotši lennujaamas erakorralised piirangud – lennuettevõtjad olid sunnitud kasutama ainult ühe kütuseoperaatori teenuseid.

Rünnak mõjutas ka lennuplaani. Venemaa riikliku lennundusameti Rosaviatsija teatel piirati Sotši lennujaamas ajutiselt saabuvaid ja väljuvaid lende lennuohutuse tagamiseks.

Ukraina droonid ründasid Rjazani naftatöötlemistehast ja teisi Venemaa linnu

Venemaa võimude ja seirekanalite teatel ründasid Ukraina droonid ööl vastu pühapäeva mitut sihtmärki Venemaal, sealhulgas Rjazani naftatöötlemistehast. Selle tagajärjel puhkes tulekahju. Rünnaku ulatust ega võimalikke kahjusi ei ole kinnitatud.

Teateid plahvatustest ja droonirünnakutest tuli ka Rostovi oblastist. Selle kuberner Juri Sljusar kinnitas, et piirkonda rünnati droonidega. Tema sõnul sai Doni-äärses Rostovis kahjustada kolm korterelamut ning üks laps viidi haiglasse. Sljusari teatel hävitati oblasti kohal kokku 36 Ukraina drooni.

Rünnakud toimusid ajal, mil Ukraina ja Venemaa on teatanud kokkuleppest hoiduda kolme päeva jooksul rünnakutest teineteise pealinnadele. Samal ajal külastavad USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner nii Moskvat kui ka Kiievit, et pidada kõnelusi sõja lõpetamise võimaluste üle.

Venemaa ei ole väljaspool Kiievit rünnakuid peatanud. Ukraina võimude teatel hukkus 5. septembril üle riigi toimunud Venemaa rünnakutes vähemalt kolm inimest ja sai vigastada üle 20 inimese.

Zelenski nõunik hoiatas sõja jätkumisel vastastikuse hävitamise eest

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik kaitsevaldkonna tehnoloogiaarenduse küsimustes Serhi Beskrestnov ütles, et Venemaa ja Ukraina ründavad teineteist üha jõulisemalt kaugelt, mis suurendab ohtu tsiviilelanikkonnale, samas kui kumbki pool ei suuda saavutada täielikku ülekaalu, vahendas portaal Unian Briti päevalehes The Guardian pühapäeval avaldatud usutlust.

Beskrestnov ütles, et teda panevad muretsema Kiievi väljavaated sel talvel, sestap tegi ta ettepaneku evakueerida eakad inimesed juhuks, kui Venemaa rünnakud katkestavad pealinna energiavarustuse.

Samas on tehnoloogia kiire areng sõja käigus andnud Ukrainale võimaluse vastulööke anda. Beskrestnovi sõnul kavatseb Ukraina öö jooksul õhku saata kuni 1000 drooni, et rünnata Venemaa majandus- ja sõjalisi sihtmärke ning peatada Venemaa kommertslennuliiklus.

"Praegu on tegemist linnade sõjaga, taristu sõjaga… Selles sõjas ei võida keegi, sest mõlema riigi majandus ja taristu on pärast sõda hävitatud. Seetõttu on see mõttetu. Me peame selle sõja peatama. Me pakkusime Venemaale välja, et see sõda lõpetataks, kuid Venemaa ei taha seda teha," ütles ta.

Beskrestnovi hinnangul võib Venemaa sel talvel alustada Kiievis elektrivarustuse, veevarustuse ja küttesüsteemide pikaajalist pommitamist kiirete ballistiliste rakettidega, mida Moskva tootis kiirusega üle 100 ühiku kuus.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1 390 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 496 440 (+1 390);

- tankid 12 331 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 25 278 (+5);

- suurtükisüsteemid 49 260 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2 096 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1 605 (+1);

- lennukid 441 (+0);

- kopterid 355 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid  2 507 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 501 244 (+1 435);

- tiibraketid 5 070 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 144 435 (+392);

- eritehnika  4 644 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Merilin Leetna, Marko Tooming

Allikas: The Guardian, The Kyiv Independent, Reuters, BNS

Samal teemal

Kontserdielamused

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:28

Eesti koondis võitis allveeorienteerumise EM-il üheksa medalit

13:28

Keeleminutid. Segadusest sokitamiseni

13:22

92-aastane tantsuõpetaja Ilma Adamson: kasvasin kahe range mehe käe all

13:19

Silvia Urgas: monokultuur on surnud, elagu monokultuur

13:05

Euroopa keskpangad toovad oma kullavarud USA-st ära

13:05

Uuring: vaimse tervise murega patsient loodab kiiremat abi tablettidest kui teraapiast

12:58

Tartu Uue teatri 19. hooaeg toob neli uuslavastust

12:56

AfD kogus Saksi-Anhalti liidumaa valimistel 43,8 protsenti häältest Uuendatud

12:53

Eestis on loomisel uus vasaktsentristlik Euroopa-meelne erakond

12:52

Tiitlimängus Pärnu alistanud Augur krooniti taaskord Eesti meistriks

anna oma hääl

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06.09

Witkoff: kõnelused Kiieviga olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja Uuendatud

06.09

Järjest mitmes haiglas ravil viibijat võib oodata tavatult suur voodipäevatasu

12:47

Ukrainameelsed partisanid saboteerisid Venemaal sidetorni Uuendatud

07:27

Meedia: Kallas pidi liikmesriikide survel tühistama kaitserühma loomise

06.09

Sõja 1656. päev: Venemaa ründas Ukraina lennujaamu USA erisaadikute visiidi eel Uuendatud

06.09

Tõukerattaõnnetuses viga saanud lapse isa: parem on näha mossitavat last

10:29

Raúl Castro surm võib vallandada Kuubas ägeda võimuvõitluse

10:47

Politsei avas Luhamaa piiripunkti taas liikluseks Uuendatud

06.09

Eksperdid: erisaadikute visiit Moskvasse rahu lähemale ei toonud

12:56

AfD kogus Saksi-Anhalti liidumaa valimistel 43,8 protsenti häältest Uuendatud

ilmateade

SPORT

13:28

Eesti koondis võitis allveeorienteerumise EM-il üheksa medalit

12:52

Tiitlimängus Pärnu alistanud Augur krooniti taaskord Eesti meistriks

12:16

Flora naiskond taastas tabeli tipus edu, Sporting kerkis koha võrra

11:41

Mitu korda kukkunud Talviku tuli Türgi MM-etapil 15. kohale

loe: kultuur

13:28

Keeleminutid. Segadusest sokitamiseni

13:19

Silvia Urgas: monokultuur on surnud, elagu monokultuur

12:58

Tartu Uue teatri 19. hooaeg toob neli uuslavastust

12:51

Tallinn võõrustab esimest korda noore maalikunstniku auhinna finalistide näitust

loe: eeter

13:22

92-aastane tantsuõpetaja Ilma Adamson: kasvasin kahe range mehe käe all

10:26

Lenna Kuurmaa: meie talu saak jõuab värskelt taldrikule ja ka sügavkülma

09:40

Aivar Mäe: võtsin omal ajal šnitti Jaak Joala vokaalist

08:20

Treener: loomakõndi jäljendav liikumisviis treenib tasakaalu ja jõudu

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (07.09.2026 12:00:00)

09:55

Saksi-Anhalti liidumaa valimised võitis kindlalt AfD

09:50

Perevägivalla ja vaimse vägivalla eest karistamine saab selgemaks

09:20

Raadiouudised (07.09.2026 09:00:00)

06.09

Päevakaja (06.09.2026 18:00:00)

06.09

Omavalitsused saavad maksta murdekeele õpetamise eest lisatasu

06.09

AfD toetus ulatub Saksi-Anhalti valimistel üle 40 protsendi

06.09

Oktoobris võib selguda, mis saab Toila kooli gümnaasiumiosast

05.09

Mesinikud ja meesõbrad said kokku Karksi-Nuias meefestivalil

05.09

Siseministeerium on nõus veel mõnda aega töövälisel ajal sotsiaalabi osutama

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo