Ukraina korraldas Peterburile ulatusliku kaugmaadroonide rünnaku. Ukraina ründas droonidega ka Venemaa Tula oblastis Jefremovi linnas asuvat soojuselektrijaamas ja raketitootmisega seotud sünteetilise kummi tehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 27. novembril kell 20.21:

- Ukraina korraldas Peterburile ulatusliku droonirünnaku;

- Ukraina ründas droonidega Tula oblasti elektrijaama ja tehast;

- Zelenski: Starshieldi piirangud pärsivad endiselt Ukraina droonikaitset;

- Zelenski teatas ettevalmistustest järgmiseks vangidevahetuseks;

- Kiiev andis tänavu rohkem kauglööke kui varasema sõja jooksul kokku;

- Ukraina ründas nädala jooksul Venemaa nafta- ja sõjatööstusrajatisi 11 piirkonnas;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2262 sõdurit.

Ukraina ründas nädala jooksul Venemaa nafta- ja sõjatööstusrajatisi 11 piirkonnas

Ukraina relvajõud ründasid viimase nädala jooksul sõjalisi ja naftatööstuse objekte Venemaa 11 piirkonnas ning Mustal merel, teatas reedel president Volodõmõr Zelenski.

Ukraina ründas järgmisi objekte. Baškortostanis asuvat Transnefti naftatranspordi- ja hoiustamisrajatist. Krasnodari krais asuvat Slavianski naftatöötlemistehast. Volgogradi oblastis asuvat Marinovka lennuvälja. Stavropoli krais asuvat väetisetehast, mis on seotud lõhkeainete tootmisega. Samara oblastis asuvaid Sõzrani ja Kuibõševi naftatöötlemistehaseid. Nižni Novgorodi oblastis asuvat lennuvälja, kus Ukraina väitel sai tabamuse viis Vene lennukit. Rostovi oblastis asuvat Novošahtinski naftatöötlemistehast. Smolenski oblastis asuvat keemiatehast. Tatarstanis asuvat suurt naftapumplat, kus sai kahjustada kolm suurt naftamahutit.

Venemaa naftatöötlemismaht vähenes oktoobri lõpu ligikaudu 700 000 tonnilt päevas umbes 400 000 tonnini päevas.



Ukraina korraldas Peterburile ulatusliku droonirünnaku

Ukraina korraldas Peterburile ulatusliku kaugmaadroonide rünnaku, mille käigus teatati plahvatustest ja õhutõrje tegevusest. Tabamuse said elektrialajaam ja ladu, kus võidi hoida droone, teatasid sõjaseirekanalid.

Leningradi oblastis tulistati kuberner Aleksandr Drozdenko sõnul öösel alla 45 drooni, vahendas Venemaa uudisteagentuur TASS.

Umbes kell kaks öösel kuulutas Aleksandr Drozdenko välja drooniohu.

Significant defense activity and several dozen one-way attack drones reportedly seen in the last hour over the Russian city of St. Petersburg in the Leningrad Oblast. https://t.co/3W9yd9rLJh — OSINTdefender (@sentdefender) November 27, 2026

Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest Peterburi põhjaosas ja Vsevoložskis. Elanike sõnul oli Kudrovos tunda tugevat püssirohulõhna.

Samuti teatasid elanikud plahvatustest Peterburi Kesk-, Petrogradi, Vassili saare, Primorski, Viiburi, Kalinini, Krasnogvardeiski ja Neeva rajoonis. Enamik teateid tuli linna põhjaosast.

Ühe ASTRA lugeja sõnul õhuhäiresireen ei kõlanud.

Ukraina ründas droonidega Tula oblasti elektrijaama ja tehast

Vene sõltumatu meediakanali ASTRA teatel anti ööl vastu reedet teada plahvatustest Venemaa Tula oblastis Jefremovi linnas asuvas soojuselektrijaamas ja raketitootmisega seotud sünteetilise kummi tehases.

Ukraina peastaabi andmetel toodab Jefremovi sünteetilise kummi tehas materjale, mida kasutatakse tahke raketikütuse, sealhulgas Iskanderi rakettide kütuse valmistamiseks.

ASTRA analüüsis videomaterjali ja tuvastas plahvatuse sünteetilise kummi tehases. Samuti tuvastas väljaanne plahvatuse Jefremovi soojuselektrijaamas, mis varustab soojuse ja elektriga nii linna kui ka kohalikke tööstusettevõtteid, sealhulgas kummitehast.

Kohalikud elanikud teatasid pärast plahvatusi häiretest küttevarustuses.

Plahvatus Tula oblastis asuvas Jefremovi sünteetilise kummi tehases. Autor/allikas: Astra/Telegram

Tula oblasti kuberner Dmitri Miljajev ütles sotsiaalmeedias, et Venemaa õhutõrje tulistas oblasti kohal alla neli Ukraina drooni, ning lisas, et edasiste droonirünnakute oht püsib.

"Kannatanuid ei ole. Esialgsetel andmetel taristukahjustusi ei tuvastatud," ütles Miljajev.

Kuberneri sõnul kahjustasid alla kukkunud droonirusud Jefremovi rajoonis kolme eramaja aknaid, kuid kummaski tööstusrajatises toimunud plahvatusi ta ei maininud.

Ukraina on Jefremovi sünteetilise kummi tehast rünnanud ka varem, sealhulgas 24. detsembril 2025 ja 25. septembril 2026.

Ukraina on korduvalt rünnanud Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud objekte, et õõnestada Moskva võimekust sõda jätkata.

Zelenski: Starshieldi piirangud pärsivad endiselt Ukraina droonikaitset

USA pakutava satelliitside süsteemi Starshield piirangud takistavad jätkuvalt Ukrainal Venemaa ründedroone tõrjumast, ütles president Volodõmõr Zelenski intervjuus BBC-le.

Zelenski kinnitas, et Starlinki ja selle sõjalise versiooni Starshieldi piirangud kehtivad endiselt Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ning mõjutavad Ukraina droonioperatsioone.

Ukraina droonioperaatorid ütlesid BBC-le, et nende tõrjedroonid ei suuda enam Venemaa Shahed-tüüpi droonidega sammu pidada, mistõttu pääsevad mõned neist sügavamale Ukraina territooriumile.

Küsimusele, kes piirangute eest vastutab, vastas Zelenski, et olukord pole selge.

"Tehniliselt SpaceX, poliitiliselt – ma ei tea, ma tõesti ei tea. See on nagu pingpong. Me küsime ühelt poolelt, nemad ütlevad, et asi on teises," ütles ta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire

Piirangud on viimastel nädalatel tekitanud Kiievi ja Washingtoni vahel lahkarvamusi. Novembri alguses kutsus Zelenski USA-d ja Elon Muski ettevõtet SpaceX üles eemaldama Starshieldi terminalide kiiruspiirangud, hoiatades, et need nõrgendavad Ukraina kaitset Venemaa droonide vastu.

Zelenski väljendas samuti pahameelt USA viivituste üle õhutõrjesüsteemide Patriot rakettide tarnimisel. Tema sõnul on Ukrainal endiselt tõsine puudus rakettidest, mis suudaksid tõrjuda Venemaa ballistilisi rünnakuid.

Zelenski kritiseeris Washingtoni selle eest, et USA seab Ukraina asemel prioriteediks Lähis-Ida, ning nimetas ballistiliste rakettide tõrjerakettide puudust väga suureks.

"Kahju, et nad keskendusid Lähis-Idale ja aitavad neid rohkem. Kahju. Meil on sellega seoses väga palju küsimusi," ütles Zelenski. "Nende rakettide puudus tähendab inimelusid."

Zelenski sõnul tõrjub Ukraina sõjavägi praegu umbes 70 protsenti Venemaa kõige kiirematest droonidest, kuid ta möönis, et riigil on õhuruumi kaitsmisel endiselt suuri raskusi.

Piirangud ja relvastuse puudujääk langevad kokku ajaga, mil Venemaa intensiivistab enne talve rünnakuid Ukraina energiataristu vastu. Elektri- ja küttesüsteemide taastamisega tegelevatel remondimeeskondadel on mitmes piirkonnas suuri raskusi.

Venemaa hiljutised rünnakud on tabanud ka Kiievi Dnepri jõe sildu ning reaktiivmootoriga droonid ohustavad jätkuvalt pealinna ja teisi suuri Ukraina linnu.

Zelenski tunnistas, et Ukrainat ootab ees raske talv, kuid lubas Venemaa rünnakute sagenemisest hoolimata Kiievit kaitsta.

"Inimesed võivad lahkuda, aga me püüame oma pealinna igal võimalikul viisil kaitsta. Me vajame oma pealinna. Ilma pealinnata pole riiki," ütles Zelenski.

Zelenski teatas ettevalmistustest järgmiseks vangidevahetuseks

Ukraina valmistub järgmiseks sõjavangide vahetuseks, teatas neljapäeval õhtuses videopöördumises president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnu edastas uudisteagentuur Ukrinform.

"On oluline, et me ei unustaks selle sõja ühtegi tahku ja töötaksime oma inimeste Vene vangistusest tagasitoomise nimel. Praegu valmistatakse ette järgmist vahetust. Loodame, et see tuleb märkimisväärne vahetus," rääkis Zelenski.

President rõhutas, et Ukraina jätkab tööd Vene vangistuses hoitavate kodanike tagasitoomiseks ning valmistab ette uusi meetmeid Venemaa röövitud Ukraina laste kojutoomiseks.

"Meie humanitaarkoalitsioonis on juba 54 riiki," sõnas president.

Zelenski sõnul on oluline, et Venemaa kuriteod ei ununeks, süüdlased võetaks vastutusele ja lapsed saaksid elada oma riigis.

Ukrinformi andmetel arvestab Ukraina ulatusliku sõjavangide vahetusega, mille käigus võidakse mõlemalt poolelt vabastada üle tuhande inimese.

Kiiev andis tänavu rohkem kauglööke kui varasema sõja jooksul kokku

Konfliktiseirekeskuse ACLED andmetel tegi Ukraina 2026. aastal enam kui 500 kilomeetri kaugusel asuvate Vene sihtmärkide pihta ligi 500 rünnakut – seda on rohkem kui sõja esimesel neljal aastal kokku.

Uudisteagentuuri AFP analüüs ACLED-i kuni 20. novembrini kogutud andmetest näitas, et enamik rünnakuid tabas Venemaa territooriumi ning Ukraina droonid jõudsid Moskvasse, Peterburi ja koguni Siberisse.

Mõned sihtmärgid asusid Ukraina riigipiirist kuni 1500 kilomeetri kaugusel.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2262 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 648 161 (+2262);

- tankid 12 514 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 26 003 (+11);

- suurtükisüsteemid 52 858 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2306 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1772 (+1);

- lennukid 456 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 622 317 (+1315);

- maapealsed robotisüsteemid 3243 (+14);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 180 752 (+658);

- eritehnika 4951 (+8);

- tiibraketid 5278 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.