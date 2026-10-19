Otse kell 15: opositsioon proovib valitsust umbusaldada

Arutelul esinevad sõnavõtuga umbusaldusavalduse algatajate esindaja ning peaminister, kellele iga riigikogu liige võib esitada kuni kaks küsimust. Pärast seda toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad, ning seejärel pannakse valitsusele umbusalduse avaldamine hääletusele. Valitsusele on avaldatud umbusaldust, kui selle poolt hääletab riigikogu koosseisu enamus ehk vähemalt 51 riigikogu liiget.

Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla Urmas Reinsalu, Kalev Stoicescu, Jaak Valge, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Henn Põlluaas, Ants Frosch, Peeter Ernits, Varro Vooglaid, Kalle Grünthal, Aleksandr Tšaplõgin, Andres Metsoja, Jaanus Karilaid, Aivar Kokk, Tõnis Lukas, Lea Danilson-Järg, Priit Sibul, Mart Maastik, Rene Kokk, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Siim Pohlak, Rain Epler, Evelin Poolamets, Arvo Aller, Anti Poolamets, Leo Kunnas, Meelis Kiili, Vadim Belobrovtsev, Aleksei Jevgrafov, Andrei Korobeinik, Vladimir Arhipov, Helir-Valdor Seeder, Martin Helme, Lauri Laats.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning osa nn aknaaluseid (nt Tõnis Mölder) umbusaldusavaldusega ei liitunud, mistõttu kukub umbusaldusavaldus suure tõenäosusega läbi.

Herem vastab esimest korda arupärimistele

Umbusaldusavalduse järel vastab peaminister Michal riigikogu liikmete arupärimistele ekspordi vähenemise ja selle mõjude kohta majandusele ning Eesti elanike turvatunde vähenemise ja riigi julgeolekupoliitika kohta.

Arupärimistele, mis käsitlevad välisriikide kinnipeetavaid Eestisse toomist ja lobikohtumisi vastab justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Arupärimistele "Varitseva õhuründemoona raamlepingu" ning Aidu tuulepargi arendamise kokkuleppe ja sellest tulenevate riigikaitseliste riskide kohta vastab kaitseminister Martin Herem.