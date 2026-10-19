Valitsuse umbusaldamine ei leidnud riigikogu toetust

Umbusalduse avaldamise poolt hääletas 34 riigikogu liiget, vastu hääletajaid ja erapooletuid ei olnud.

Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla Urmas Reinsalu, Kalev Stoicescu, Jaak Valge, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Henn Põlluaas, Ants Frosch, Peeter Ernits, Varro Vooglaid, Kalle Grünthal, Aleksandr Tšaplõgin, Andres Metsoja, Jaanus Karilaid, Aivar Kokk, Tõnis Lukas, Lea Danilson-Järg, Priit Sibul, Mart Maastik, Rene Kokk, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Siim Pohlak, Rain Epler, Evelin Poolamets, Arvo Aller, Anti Poolamets, Leo Kunnas, Meelis Kiili, Vadim Belobrovtsev, Aleksei Jevgrafov, Andrei Korobeinik, Vladimir Arhipov, Helir-Valdor Seeder, Martin Helme, Lauri Laats.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning osa nn aknaaluseid (nt Tõnis Mölder) umbusaldusavaldusega ei liitunud ja jätsid hääletusel hääletamata.

Umbusaldusavalduse algatajaid esindanud Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et arutatakse seda, kas Kristen Michali peaministriks oleku ajal on valitsus oma ametis läbi kukkunud või mitte. "Umbusaldusavalduse esitajate vastus on ühemõtteline: jah, on. Mitte ainult valesti tehtud otsuste tõttu, vaid seetõttu, et ta on kaotanud usaldusväärsuse, tegelikkuse taju ja ühiskonna laiema toetuse," ütles Reinsalu.

"Ei ole mõtet salata, et tänase umbusaldusavalduse tulemus on teada. Taktikaliselt hea uudis Kristen Michalile: sotside toetuse tõttu jääb ta ametisse ja saab lähemas tulevikus oma agendaga jätkuda. Halb uudis valdavale enamikule Eesti inimestele: see valitsus jääb veel lähiajal ametisse," märkis Reinsalu.

Ta selgitas, et umbusaldusavalduse mõte on esitada süüdistuskokkuvõte Kristen Michali valitsuse tegevuse ja tegevusetuse kohta.

Peaminister Kristen Michal (RE) vastas etteheidetele. "Eesti majandus kasvab Euroopa Liidu keskmisest kaks korda kiiremini. Inimeste kontodele on tänavu laekunud keskmiselt kümnendiku võrra rohkem raha. Tarbijate kindlustunne ja jaekaubanduse maht on kasvamas. Maksulangetus toetab ettevõtteid, kasvavad nii tootmine, eksport kui ka lisandväärtuse loomine. Lisandub töökohti. Tööpuudus Eestis on langenud koroonaeelsele, 2020. aasta alguse tasemele. Inflatsioon on taandunud ja langeb veelgi. Iga viimane kui üks Eesti majandusülevaade ja -prognoos rõhutab tulumaksuvaba miinimumi tõstmise otsustavat mõju majanduskasvu, inimeste kindlustunde ja elujärje kiirele tõusule, olgu need Eesti Panga, kommertspankade, Euroopa Komisjoni või IMF-i majandusanalüüsid," ütles Michal.

"Eesti inimesed tunnevad, et valitsuse plaan töötab. See on pärale jõudnud ka osale siin saalis viibijatele, neile, kes on ihu ja hingega püüdnud Eestis kõike mustaks võõbata, levitada valedel põhinevaid hirmujutte omaenda kodumaa kohta. Nende poolt maalitud pilti Eestist ei tunta päriselus ära," ütles Michal.

Tema sõnul rahvas ei tunne ära seda katastroofi, mida EKREIKE meile iga meedia kaudu maalib. "Seetõttu valitseb nende ridades peataolek. Oma kasvuplaani puudumist varjatakse mitte väga osava poliittehnoloogiaga," nentis Michal.

Peaminister ütles, et umbusaldusavaldus valitsuse vastu on järjekordne näide vastutustundetust mängust, mida katsetati ebaõnnestunult juba presidendivalimiste ajal, ning infomõjutustega erakorralistest valimistest.

"Presidendivalimistel üritati lõhestada Riigikogu ja rahvast. See ei õnnestunud. Majanduse katastroofi narratiiv kukkus kokku koos teadmisega, et oleme enda majandust kehvemaks hinnanud. Nüüd siis taas uus mäng. Kõik need katsed on seni liiva jooksnud, rahvas nägi enda hanitamise läbi. Opositsioon kaotas initsiatiivi, mida üritatakse valitsuse valedega ründamise kaudu tagasi saada," märkis Michal.

Michal tsiteeris kunagise peaministri Andrus Ansipi kuulsat lauset: "Kui see majanduse kasvamine on kriis, siis selles kriisis tahaks rohkem elada."

Michali sõnul elavad Isamaa, Keskerakond ja EKRE faktivabas paralleelmaailmas.

Reinsalu: sotsid on valitsusega kaasvastutavad

Urmas Reinsalu leidis, et sotsiaaldemokraadid on hääletamata jättes ulatanud Michali valitsusele abikäe.

"Ma arvan, et see on vastutusest taganemine, aga vastutus tuleb välja kanda. Need, kes toetavad ka sisuliselt mitte hääletades Michali valitsuse püsimist, kannavad selle eest kaasvastutust," ütles Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna saadik Riina Sikkut kinnitas, et tema fraktsioon Reformierakonnaga koostööd arutanud ei ole.

"Sotsiaaldemokraadid peaminister Michalit ei usalda, tänased vastused küsimustele olid üleolevad, valetavad ja täiesti mittesisulised ja ta eelistas jätta küsijate küsimustele vastamata," sõnas Sikkut.

Riina Sikkuti sõnul ei soovinud sotsid umbusaldamisega liituda, sest teised opositsioonierakonnad seda nendega ei koordineerinud ja Isamaal polnud vajalikud 51 häält koos ei peaministri umbusaldamiseks ega uue valitsuse moodustamiseks.

"Me oleme opositsioonis valitsusega ja Reformierakonnaga, mitte Eesti riigiga. Praeguses julgeolekuolukorras Eesti valitsuseta jätmine on vastutustundetu ja seetõttu sotsiaaldemokraadid täna poolthäält ei andnud, aga ütlen, et kõik me tegelikult soovisime seda teha," lausus Sikkut.

EKRE korraldas esmaspäeval ka riigikogu ees meeleavalduse valitsuse vastu.

Politoloog Tõnis Lehe hinnangul on umbusaldusavaldus erakondadele pigem positsioneerimise ja kuvandi loomise võimalus.

"Sellest umbusaldusavaldusest natukene võidavad kõik ja keegi väga ei kaotagi. Tegemist on tavapärase poliitilise teatriga, kus kõik osapooled loodavad natukene võita, saata just enda valijatele sobilikke sõnumeid," rääkis Leht.

Usalduskriisis valitsusel seisab teisipäeval riigikogus ees 2027. aasta riigieelarve esimene lugemine.