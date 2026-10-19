Rahutused levisid Prantsusmaalt Itaaliasse

Peamiselt tumedates riietes protestijad rüüstasid kauplusi ja lõhkusid vara kuulsa Milano toomkiriku ümbruses. Pühapäeval kasutas politsei rahutuste ohjeldamiseks pisargaasi ja veekahureid. Ansa andmetel on enamik vahistatutest alaealised.

Rahutused algasid laupäeval Milanos ja levisid ka teistesse linnadesse, sealhulgas Torinosse ja Bolognasse.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni mõistis vägivalla hukka ja kutsus rahutuste arutamiseks esmaspäevaks kokku valitsuse istungi.

Meloni rõhutas, et kodanike turvalisuse tagamine peab olema esmatähtis. Samuti avaldas ta toetust laupäevastes kokkupõrgetes vigastada saanud politseinikule Angelo De Simonele ning tunnustas korrakaitsjate julgust ja kohusetunnet.

Lisaks Itaaliale toimuvad ulatuslikud meeleavaldused praegu ka Prantsusmaal ning rahutustest on teatatud Belgias. Prantsusmaa president Emmanuel Macron süüdistas vägivallas vasakäärmuslikke rühmitusi ja nendega liitunud kurjategijaid.