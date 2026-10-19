Prantsuse siseminister: politsei kaotas kontrolli protestide üle

Laupäevastel meeleavaldustel osales üle Prantsusmaa umbes pool miljonit inimest, et protesteerida elukalliduse vastu, kuid protestid kasvasid üle aastate rängimaks vägivallaks, mille käigus rüüstati ja süüdati raekodasid ning poode.

"Laupäeval ei saanud mõnes suurlinnas pärast sadade poodide rüüstamist poepidajatele silma vaadata ja väita, et me pole kontrolli kaotanud," ütles Nuñez.

Ta tunnistas puudulikku ettenägelikkust laupäeval julgeolekujõudude paigutamisel, kelle arv ei olnud piisav, et tulla toime meeleavalduste äärealadel tegutsenud suurte mässajate ja rüüstajate hulkadega.

Tema hinnangul oli sel päeval üle riigi lähetatud umbes 60 000 korrakaitsjat.

Nuñez lisas, et esitas president Emmanuel Macronile tagasiastumispalve, kuna tundis end kõige juhtunu eest vastutavana.

"Arvestades tekitatud kahju, oli ainult õige, et ma esitasin oma tagasiastumisavalduse," ütles Nuñez.

Presidendi kantselei teatas aga avalduses, et Macron lükkas tagasiastumisavalduse tagasi, viidates vajadusele tagada korrakaitseorganite jätkuv juhtimine.

Ühtlasi nõudis Macron julgeolekukorralduse ülevaatamist, kuigi tunnistas valitsuse tegevuses esinenud julgeoleku- ja luurealaseid puudujääke.

Samuti andis Macron Nuñezele korralduse võtta tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et tagada läbipaistvus vägivallani viinud planeerimis- ja luurevigade osas.

Avalduses lisati, et barrikaadide ja rüüstamise lõpetamiseks palus ta siseministril kiiresti rakendada uusi operatiivmeetodeid, mida julgeolekujõud saaksid mässajate vastu võitlemisel kasutada.

Rüüstamine jätkus ka pühapäeval. Pariisi võimud ütlesid esmaspäeval, et eelmisel päeval langes pealinnas rünnaku alla umbes 30 poodi.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Pariisis, Lyonis ja Marseille's jätkusid rahutused esmaspäeva hommikuni. Pariisi prokurör Laure Beccuau ütles, et pealinnas võeti pühapäeva õhtu ja esmaspäeva hommiku vahelisel ajal vahi alla ligi 130 inimest.

Kaubanduskoja presidendi Alain Di Crescenzo sõnul sai nädalavahetuse vägivallas üle Prantsusmaa kannatada hinnanguliselt üle 2000 kaupluse ning kahjud ulatuvad sadadesse miljonitesse eurodesse.