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"Otse uudistemajast" kell 11: Liisa Pakosta

Eesti
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Eesti

ERR-i veebisaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200).

Saates tuleb juttu tasakaalust sideandmete kasutamise ja inimeste põhiõiguste vahel, samuti Rootsi vangide elust Tartu vanglas ning veel mitmest teemast, mis justiitsministeeriumis käsil on.

"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 11. Saadet saab hiljem järelvaadata ERR-i portaalis ja kuulata Eesti Raadio äpis.

Saatejuht on Aleksander Krjukov.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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