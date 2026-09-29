"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 11: Taimar Peterkop

ERR-i veebisaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval peagi presidendi riigikaitsenõukogu nõunikuna alustav Taimar Peterkop.

Räägime Peterkopiga, miks on hea, kui riigikaitsenõukogu regulaarselt koos käib ning sellest millise panuse saab president julgeolekus anda.

"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 11. Saadet saab hiljem järelvaadata ERR-i portaalis ja kuulata Eesti Raadio äpis.

Saatejuht on Aleksander Krjukov.